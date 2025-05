El hombre que venció al tiempo: tiene 93 años, corre maratones y revela el secreto de su fuerza indestructible

John Starbrook

John Starbrook desafía las leyes de la edad con su pasión por el deporte

John Starbrook no se guarda nada y aconseja a todo el mundo. Para él, es insólito que la gente a los 50 años empiece a considerarse vieja. "Cuando escucho eso, no sé de qué están hablando" confesó en una entrevista para The Guardian. En cuanto a su caso particular, atribuye su gran estado físico a las bondades genéticas y a sus hábitos saludables.