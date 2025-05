El impacto de "BookTok": el fenómeno que revolucionó la forma de producir y consumir libros

El sentimiento de comunidad en la plataforma, agrupó a varias personas que buscaban compartir su pasión por los libros donde la tecnología contribuyó a ese desarrollo. “Nosotros utilizamos las redes sociales como un medio de poder encontrar a nuestra comunidad lectora y ampliar esos círculos”, afirma María Estomba, Directora de Comunicación y Marketing de Grupo Planeta.

“BookTok” produjo un boom en el consumo del público más juvenil. “Al principio, los libros para ese segmento estaban en el mismo sector que los infantiles. Con el tiempo, fue creciendo tanto que ganaron un sector propio donde muchas veces los libros juveniles lideran los rankings de más vendidos”, comentó Melina Dorfman. El crecimiento de influencers en las plataformas promocionando este tipo de libros, fue generando un fandom muy fiel que hoy en día abarca amplias categorías y engloba géneros muy específicos para todos los gustos.

De la pantalla al papel: el salto de influencers de libros a autoras

Los cambios en el consumo de libros no evolucionaron solamente para los lectores, sino que abrió un nuevo mundo de posibilidades y propuestas para desconocidos y jóvenes autores. Belén Sancho, conocida en sus redes como @bel.sancho, es una escritora argentina, traductora e influencer de libros, películas y entretenimiento, y tiene casi 143 mil seguidores en TikTok y más de siete millones de likes en sus videos.

“En las redes todo pasa muy rápido, yo siempre escribí desde chica pero hay historias que uno logra seguir. En 2020 escribí “Prisma” y logré contactarme con una editorial con la que realizaba colaboraciones, para mostrarles mi libro. Cuando menos lo esperaba, ya estaba firmando un contrato”, expresó Belén.

Su amor por la literatura comenzó desde muy chica y el gran cambio sucedió en pandemia cuando decidió crearse un Instagram para vender libros, lo que fue el pie inicial para que comenzara a crear contenido. Desde una actitud tímida y reservada hasta exponerse y convertirse en 2024 en autora de su primera novela de fantasía “Prisma”, editorial Alfaguara, las redes sociales fueron la clave principal.

“En un momento donde todos estamos con las pantallas, que a través de ellas yo haya podido generar y recomendar un hábito tan sano y positivo como la lectura, es increíble. TikTok logró que la lectura llegara a personas que no leían”, afirmó Belén, al tiempo que sostuvo que la parte negativa es la inmediatez de las redes y la rapidez con la que los libros pasan de moda y pierden rápidamente su hype. Actualmente se encuentra escribiendo su próxima novela y exprimiendo las posibilidades que le generó la genuina exposición en redes.

Belen Sancho.png Belén Sancho publicó en 2024 su novela de fantasía “Prisma”. @bel.sancho

Florencia Dapiaggi, poeta, autora e influencer, conocida como @flordapiaggi en redes sociales y con más de 175 mil seguidores y cuatro millones de likes en TikTok, también surgió del mundo redes y logró plasmar en papel en 2024 la publicación de su libro “Ella es mi chica solar”, editorial Planeta, a los tan solo 20 años. Comenzó a los doce a escribir poesía y con el paso del tiempo buscó la forma de poder compartir sus escritos y expresarlos en el universo de internet.

En 2020 empezó de forma casera a unificar todos sus poemas y a conectarlos para conformar su libro. “Cuando tuve el manuscrito lo más terminado posible, empecé a buscar editoriales pero ninguna me contestó. Le escribí por mensaje privado a una persona que había publicado con Planeta y me dijo que ella había comenzado a editar en la editorial y que se lo mandara”, recuerda Florencia y sostiene que las redes sociales fueron una ventana enorme y que “la razón por la que esa persona me contestó y que hoy en día me edita, fue porque veía lo que yo publicaba”.

Flor Dapiaggi.png Florencia Dapiaggi buscó reunir en su libro y poder conectar una serie de poemas. @flordapiaggi

Subir contenido en Instagram y TikTok, permitió que Florencia formara una cadena y círculo entre librerías, editoriales, seguidores y lectores, que no terminó nunca. “El alcance se da de una forma muy loca pero es muy poderoso, nunca sabes cuántas personas del otro lado están leyendo algo que hiciste”, expresa la poeta e influencer, y sostiene que el hecho de ya contar con un público y base de seguidores, generó más seguridad en las ventas, el mercado y las librerías para exponer sus propuestas de poesía.

El avance de la tecnología y el aumento del consumo de plataformas provocó que la industria de los libros se adaptara a una demanda mucho más activa, rápida, instantánea y exigente. Las redes sociales se convirtieron en la herramienta de mira principal, tanto para autores y escritores como para las editoriales y librerías, ya que puso en juego la apertura de posibilidades para el infinito mundo de la lectura.