Axel Kicillof reeditó su tesis doctoral: "Empezó una guerra sobre dónde va a estar el trabajo"

Realizada en el marco de su tesis doctoral , publicada por primera vez en la editorial de la Universidad de Buenos Aires en 2007 y replicada con ediciones en España y Gran Bretaña , la reedición de “Volver a Keynes” (Siglo XXI Editores) presenta un prólogo actualizado, en donde el gobernador bonaerense traza un diagnóstico coyuntural en la que “los oficialismos rara vez consiguen la reelección”, lo que provoca que las gestiones vayan “alternando políticas de un signo y de otro, sin dar nunca en la tecla”. En este ciclo de crisis, que inevitablemente golpea a la Argentina en cada una de sus décadas , la mirada hacia Keynes no propone tanto una necesidad del Estado de Bienestar como sí una apertura a la heterodoxia en la toma de decisiones.

Kicillof compara la coyuntura con el inicio de su etapa académica en la década de 1990, durante el auge neoliberal tras la caída del Muro de Berlín, cuando se prometía una convergencia con los países potencias si se alineaban a las medidas de libre mercado. “En la Argentina se adoptaron a rajatabla las recetas de la escuela dominante, pero la promesa de alcanzar el desarrollo no se estaba cumpliendo”, escribe para enlazarlo con las nuevas promesas de llevarnos a estándares de Irlanda, Italia o Alemania a partir de mecanismos tradicionales de equilibrios fiscal, en los que “la contracción es la panacea de la ortodoxia ”, según sintetiza.

Esos años son los de la génesis del libro, coincidentes con el Axel Kicillof economista. Sin embargo, su reedición está más atravesada por el Axel Kicillof gobernador bonaerense -y uno de las referencias opositoras a la administración nacional-: existe un reflejo de reivindicación académica a uno de los principales antagonistas al libre mercado, pero los símbolos contra Casa Rosada convergen en políticos si se piensan en las gestualidades (la presentación en la Feria del Libro, evento que le fue esquivo a Javier Milei en el 2024) y en el paradigma ideológico (el keynesianismo es la principal escuela teórica criticada por el Presidente).

Es entonces que se reconoce que el autor toma un riesgo: el intervencionismo perdió las elecciones y, aún más, no parece haber un estímulo en la fórmula de “volver” a ningún momento. Esta apertura al riesgo -relativo, ya que su público será esencialmente académico- provoca alivio en una actualidad donde los grandes debates parecen contarse en caracteres y no en páginas. Se concreta así un gesto de divulgación académica pero, más aún, un reflejo de intelectual orgánico para recuperar -como la define- “la cicatriz que dejó estampada en el cuerpo de la teoría económica oficial la crítica de Keynes”.

Axel Kicillof en la Feria del Libro

El viernes 9 de mayo, Axel Kicillof presentó la reedición de “Volver a Keynes” en la Feria del Libro de Buenos Aires, en donde sostuvo que su escritura fue “una resistencia al modo en que se enseña economía de manera habitual en la mayor parte de las universidades del mundo; también en la Universidad de Buenos Aires cuando yo estudié": “Te enseñaban una sola teoría económica, a la que nosotros llamábamos la ortodoxia y el pensamiento hegemónico o pensamiento único".

Axel Kicillof Feria del Libro Volver a Keynes.jpg Kicillof junto a Florencia Halfon y Pedro Saborido durante la presentación del libro en la Feria de Buenos Aires.

“Ante esa disconformidad, armamos la Escuela de Economía Política, que era un ciclo de reuniones que teníamos los sábados a la mañana profesores con algunos estudiantes para leer los textos y libros originales de otros pensadores, que no estaban en el plan de estudios pero que eran economistas consagrados, de los que nadie podía decir que no valían la pena. [...] Hablábamos de pluralismo teórico: entre esos autores estaban, por ejemplo, los que reivindica Milei hoy, los austríacos”, recordó el gobernador en el evento. Así fue que llegaron a la obra de Keynes: “Nos encontramos con una sorpresa, que lo que decía su libro no tenía nada que ver con lo que nos comunicaban que Keynes pensaba".

A partir de allí, comenzó a vincular al paradigma de pensamiento keynesiano con la coyuntura: "Keynes asocia la crisis capitalista y del empleo con que los empresarios, cuando tienen que invertir, se basan en sus expectativas de lo que va a pasar. Hay pesimismo ahora en la Argentina evidentemente, más allá de todos los que le lamen las botas a Milei y al Gobierno nacional: la inversión está en los niveles más bajos de la historia. ¿Qué dice Keynes? Muchas veces los empresarios no invierten porque tienen una perspectiva negativa de lo que va a pasar y piensan que sí invierten nadie les va a comprar. Eso en la Argentina de Milei tiene lógica, porque si lo que se hace es pisar los salarios y las jubilaciones, ¿quién les va a comprar? No hay consumo y no hay inversión”.

En ese sentido, analizó que “estamos en un momento de transición de la economía mundial. Hasta hace poco, Estados Unidos, los organismos multilaterales, los países centrales y el pensamiento establecido sostenían que lo que tenía que hacer un país era abrir su economía. Es lo que también dice Milei, que es de la idea de tener apertura comercial, abrir las importaciones y que cada uno produzca en lo que es eficiente: estas ideas del libre comercio y de un mercado mundial que divide el trabajo entre los diferentes países según sus particularidades. Lo de Trump aparece como tremendamente disruptivo porque dice que no va a seguir admitiendo que, en base a la apertura económica, le destruyan la industria norteamericana".

Axel Kicillof Feria del Libro.jpg "Volver a Keynes" tuvo su edición traducida al inglés.

Fue entonces que consideró que a nivel global “empieza así una guerra por dónde va a estar el trabajo, con qué salarios y con qué nivel de tecnología" en la que "no hay que cazarse con las herramientas, ni con una teoría, ni con un aliado estratégico, sino que hay que buscar objetivos. Esa es una enseñanza y ahí hay más necesidad de acuerdo". “Es un momento para lo ecléctico y lo heterodoxo. Eso es lo que suena raro y casi bizarro de Milei: que en un mundo cada vez más proteccionista y cerrado, donde cada uno va buscando su propio interés, él dice que va a abrir su economía".

Finalmente, y bajo la noción de que” gobernar es crear trabajo y Keynes estaría de acuerdo" pidió crear una estrategia de crecimiento productivo y de empleabilidad "asociándonos con los países latinoamericanos, con nuestro continente, con lo que está cerca y es parecido”.

