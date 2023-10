El valor de las corazonadas en la toma de decisiones: ¿conviene confiar en la intuición?

La mente intuitiva resulta un don sagrado. Todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Te presentan a alguien o te muestran una casa, y sentís un rechazo interior que no tiene razón de ser. Tal vez se trata de un primer contacto y como no disponés de información previa, prejuzgas. Pero algo adentro de vos te está informando de que no tenés que hacer tratos con esta persona o quedarte en ese lugar. Y a veces no está mal hacerle caso a esa sensación.