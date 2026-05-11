Carlos Gallardo: poesía y memoria en una exposición homenaje

La muestra reúne obras emblemáticas del artista platense y propone un recorrido por su mirada singular sobre el tiempo, los objetos y la experiencia humana.

Con instalaciones históricas, archivos visuales y testimonios de Mauricio Wainrot, la exhibición revisita la vida y el legado de uno de los grandes artistas argentinos contemporáneos.

La exhibición homenaje a Carlos Gallardo (1944-2008) en la sede Casa Victoria Ocampo del Fondo de las Artes se compone de dos instalaciones de obras emblemáticas de este artista argentino bajo la curaduría de Patricia Risso.

En su texto curatorial Risso señala que ambas instalaciones fueron “organizadas a partir de la acumulación de un elemento preponderante, un discurso entre poético y perturbador”. “On &Off” tapa del catálogo de su muestra “Back Up”( 2003) en el Museo Nacional de Bellas Artes y “Finale” también fue incluida .

La primera: paneles transparentes y luminosos que exhiben 4000 jeringas referentes a las adicciones , la segunda : 13 atriles con cartas que esbozan su contenido, que no permiten su lectura ya que están cubiertas de resina.

Un artista esencial, una vida errante y una obra trascendente, un legado que Mauricio Wainrot, creador y director de Ballet Contemporáneo del San Martín , su compañero en la vida y en el arte, que cuida celosamente, un legado que no debería perderse.

La exhibición en la Casa Victoria Ocampo rescata la potencia estética y conceptual de un artista que transformó residuos, recuerdos y experiencias en piezas de fuerte carga poética.

La muestra actual está acompañada de dos videos de Renzo Polsella, autor también de las fotografías que ilustran esta nota. Mauricio Wainrot recuerda la libreta de la que Gallardo no se desprendía y donde anotaba sus ideas, el detrás de la escena de las obras y los procesos creativos del artista.

Tuvimos el honor de ser convocados junto a Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes; Laura San Martín , Directora de Oficina de Arte (ODA), donde en marzo de 2025 se presentó obra temprana del artista, Silvia Rivas, destacada exponente del video arte, en la que trazamos una semblanza de Gallardo, un artista que ha dejado huellas y consecuencias estéticas, parafraseando al filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard (1929- 2007).

Releyendo el catálogo del Museo que atesoramos como casi todos los catálogos de Gallardo, textos del arquitecto Alberto Bellucci, su director de entonces, la escritora norteamericana Dore Ashton y el historiador de arte argentino Lucas Fragasso, especializado en filosofía del arte, los tres coinciden en la tarea del artista como recolector de fragmentos y residuos que encontraba en las calles de su itinerancia global .

Arqueólogo del arte, archivista, su pasado, sus viajes, y experiencias , imágenes y materiales en desuso, restos de máquinas , recortes y fragmentos de una obra rigurosa que escapó al arte entretenimiento, carente de toda significancia y sinsentido. Gallardo se inició como publicista en La Plata, realizó fotografía, ingresó en Editorial Abril donde conoció a la gran poeta Olga Orozco así como también a Hugo Mujica quienes figuran en su obra.

Cuando conoce a Wainrot en 1978, se dedica a las artes visuales, parten a vivir en Europa: puestas en escena, vestuarios , sus obras ocupan la cartelera de importantes teatros. Su obra visual fue expuesta en Art Basel 92, Arco, Art Chicago, New York Art Fair,Bogotá, FIAC, Arteba , y en importantes galerías y museos europeos.

Entre sus muestras: Con Textos, Kronos, Obras1983-2008 en Osde, Identi-Kit, La memoria, Theatrum mundi, Erratum, Serie Vestigio, Destiempos, Kronos. Todas, absolutamente inolvidables.

Sede Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde 2831, CABA. Lunes a viernes de 11 a 19hs. Entrada libre y gratuita.