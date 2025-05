¡Imponente! Esta es la lujosa casa en la que vivió la hija del Rey del Rock and Roll

La hija del rey del Rock and Roll vivió sus últimos años en una espléndida casa en Calabasas.

La mansión, que Lisa Marie alquilaba desde 2020, fue un lugar especial para ella y su familia. Aunque no era la propietaria, la cantante compartió este espacio con su ex pareja, Danny Keough, y sus dos hijas gemelas, Finley y Harper. La propiedad, que cautivó a Lisa Marie, estuvo a punto de ser comprada por ella, pero la transacción no se concretó tras su inesperada muerte en enero de 2023.