"La demanda de alquiler de autos está en niveles más altos que 2019"

Periodista: ¿Cuál es la situación del sector de alquiler de autos?

Juan Furlong: El negocio anda muy bien. El nivel de demanda desde que se levantaron las restricciones explotó. La gente quería viajar. Estamos a niveles más altos que en 2019. Lo que ha pasado por el tema dólar hizo que el turismo interno creciera mucho. Antes había temporadas marcadas. Ahora la temporada baja es media, la media es alta y la alta, altísima.

P: ¿Los afecta la situación económica?

J.F.: El contexto económico no nos deja tener la cantidad de autos para satisfacer demanda. El freno es grande. La falta de crédito mata cualquier emprendimiento. Si bien el negocio anda muy bien, hay trabas que no nos dejan crecer: falta de créditos y de autos. La falta de autos es impresionante. Los autos que venían de Brasil no están entrando. Chevrolet Spin, por ejemplo. Se pusieron viejas las que teníamos y ya no podemos alquilar.

P: ¿Cuánto debería crecer la flota para estar a tono con la demanda?

J.F.: Debería crecer un 50%. Estamos en 330 autos y deberíamos llegar a los 500 autos. Las otras rentadoras también crecerían, sino necesitaríamos 1.000 autos. Hay lugares clave, como Bariloche, Salta o Mendoza, donde cada vez se alquilan más autos. Lo interesante es que el argentino no alquilaba mucho, trataba de buscar otro medio. Hoy está acostumbrado tanto a alquilar como a tomar un avión. Antes era avión, taxi y después del centro se movían en combi. Hoy se alquilan su auto, quieren más libertad, es una gran ventaja para nosotros.

P: ¿Tienen planes de expandirse?

J.F.: Como se nos complica con recursos propios, estamos buscando socios estratégicos. Puede ser en algún momento algún inversor o en un formato de franquicia. Esta última modalidad es la que más nos gusta. Porque, por ejemplo, alguien tiene interés en Tucumán e invierte solo en Tucumán. Con un inversor es distinto: tiene fondos para invertir en una flota y nosotros la administramos. Esos formatos son complicados porque entran temas legales, pero hay formas. Por eso nos inclinamos más por las franquicias. Las personas sienten que el negocio les pertenece más.

P: ¿Ya comenzaron con esa estrategia?

J.F.: Estamos haciendo trabajos en la zona de Iguazú, en Neuquén, en Catamarca, La Rioja, Puerto Madryn. Buscamos ampliar la red, estar en más localidades. Es lo que queremos lograr.

P: ¿Y el turismo externo?

J.F.: Está llegando mucho turismo externo, pero están confundidos con el tipo de cambio. Todo se paga en destino. Hoy pagan acá.

P: ¿Se dan los casos de personas que alquilan el auto para uso particular en vez de tener un auto propio?

J.F.: En Buenos Aires, sí. En el interior, no tanto. En Buenos Aires se usa para fines de semana. O el que vive en el centro y no quiere gastar en cochera y pagar un seguro para usarlo pocos días al mes para salir a dar una vuelta o ir de compras. Son personas de hasta 50 años.

P: ¿Qué perspectivas tiene para 2023?

J.F.: Vamos a tener un año difícil, las trabas a las importaciones las conocemos todos. No creo que liberen dólares para que se puedan importar autos. Va a tardar por lo menos dos años en que se normalicen las cosas. Que se liberen fondos, y que la logística esté en función de la demanda de traer autos al país para renovar stock.