Muestra antológica de Aída Carballo en el Museo Punto Azul de Sierras Bayas

Con un recorrido por exposiciones clave desde su apertura en 2023, el Museo Punto Azul de Sierras Bayas consolida su perfil como espacio de intercambio cultural. Presenta una muestra antológica dedicada a Aída Carballo y sus discípulas, que pone en diálogo legado, docencia y vanguardia del arte argentino.

Desde su inauguración en diciembre 2023 el Museo Punto Azul situado en Sierras Bayas , partido de Olavarría, ha realizado importantes exposiciones. Entre ellas, y con motivo de cumplirse en 2024 los 100 años del Manifiesto de André Breton, se expuso “Vigencia del Surrealismo” movimiento que buscaba liberar la mente creativa explorando el inconsciente, los sueños y la escritura automática, influenciado por las teorías de Sigmund Freud.

En esa exposición se expusieron obras de renombrados artistas participantes del Movimiento y también se proyectaron películas históricas de la década del 20. Otra muestra importante fue “Diálogo Argentina/Alemania” en la que se vió obra de Daniel Fitte, Wolfgang Luh, Duilio Pierri, Heinrich Beckman.

“Yo, Paisaje” incluía obras de Sívori, Alice, Pettoruti, Wendel , Pablo Suárez, Eolo Pons- todo un descubrimiento-( Buenos Aires, 1914-2009), Malharro, Policastro, Pablo Solo Díaz ( Dolores, 1959) artista visual de Las Flores, payador, muy conocido por su personal interpretación del Martín Fierro, Gabriel Sainz (Buenos Aires, 1967) artista muy conectado con la naturaleza, Berni, Alonso, entre muchos otros convocados con una gran amplitud de miras por Silvio Oliva Drys, director del Museo, en su carácter de docente, jurado, gestor cultural, integrante de diversas publicaciones “que considera que los museos son importantes lugares de intercambio cultural”.

Autor del texto que acompaña la muestra actual “Aída Carballo- Muestra antológica- Tres Legados, una maestra” dedicada también a Alicia Scavino, Ana Tarsia, Norma Bessouet , sus discípulas, señala que “pensar a Aída Carballo como la gran artista que es no alcanza para dimensionarla”.

Esta artista nació en 1916 y falleció en 1985. A través de testimonios de muchos artistas y sus discípulas confesaban “que les abrió la cabeza” en cuanto a la percepción del arte, la cultura y el hacer de la disciplina del grabado. Se exhiben piedras litográficas de su serie “Los Amantes” (1965) que fuera censurada y que se completaba con un poema de Macedonio Fernández.

Carballo no comprendía el escándalo suscitado y dijo “la muerte y el amor son semejantes. Ocurren de improviso y se dan naturalmente”. Carballo amaba las palabras y muchas de sus obras las contienen como fondo de la imagen. Se destacan obras con sus chapas, Colección Oliva Drys, como la serie de “Autorretratos con narices”.

Piedra litográfica, chapa y obra original "Los amantes"

Desde 2018 su legado está en manos de Gabriela Aberastury, artista destacada en lo nacional e internacional, además factótum importante en la creación de este museo y una de sus salas lleva su nombre así como el de la sala Norma Bessouet (1940-2018).

Esta artista extraordinaria, ganadora del Gran Premio Salón Nacional en 1970 , vivió en Londres, Florencia, Roma, New York, recibió en dos oportunidades la Beca Pollock - Krassner , recibió elogiosos ensayos de críticos argentinos y extranjeros, y hay muchos puntos de contacto con Leonor Fini, Leonora Carrington y Remedios Varo , conectadas con los popes del surrealismo de la época.

Norma Bessouet "Autorretrato c/ maceta" realizada en Londres (1972)

Otra de las artistas expuestas es Alicia Scavino (1937-2006). Grabadora y pintora argentina que se destacó por su dominio de las técnicas calcográficas, precisión técnica y rica imaginación visual así como por su dibujo eximio de gran nitidez. Realizó ilustraciones para bibliófilos y según sus palabras “el ilustrador debe ir de la mano con el escritor para que la imagen del dibujante no lo oculte” entre estas obras , está “El poema de los dones” y “Ficciones” de Borges, este último en colaboración con Gabriela Aberastury, Mirta Ripoll y Julio Pagano, “Los arrecifes de coral “ de Horacio Quiroga y “Epitalamio –una carta en el camino” de Pablo Neruda.

Alicia Scavino "El striptease de la cebolla brotada". Intaglio (1995)

En una columna de este diario en 2001, nos referimos a Ana Tarsia (1931-2017) con motivo de cumplir 70 años y su muestra en el Museo Quinquela Martín. Reconocida por su fusión de lo real con lo onírico, fantástico y surrealista, fue discípula de Juan Battle Planas y Aída Carballo. Realizó más de 50 exposiciones individuales y desde 1962 participó en numerosas muestra internacionales . Colorista sutil, sus composiciones no seguían cánones establecidos , ninguna técnica le era ajena.

Ana Tarsia "H J me vigila"

Su libro FEMINA LUDENS publicado en 2008 es una compilación de su labor como artista ricamente ilustrado , extractos de las críticas de arte que suscitaban sus trabajos en exposiciones a lo largo de su vasta trayectoria y también sus pensamientos sobre el devenir del arte.

Punto Azul Museo realiza esta exposición con el acervo que integra su propia colección, un legado único en la provincia de Buenos Aires a la que se suman en préstamo obras de colecciones privadas. Cierra en Abril.