Bitcoin perfora los u$s88.000 ante un nuevo temor que aparece en el mercado: ¿nuevo shutdown en EEUU?

La criptomoneda líder sufrió una fuerte corrección tras liquidaciones masivas de posiciones apalancadas, en un contexto de mayor aversión al riesgo por la amenaza de un cierre del gobierno estadounidense y nuevas tensiones comerciales impulsadas por Trump.

Bitcoin vuelve a caer y se siembra el temor en el mercado.

Bitcoin cae por debajo de los u$s88.000 mientras que u$s60 millones en posiciones largas apalancadas se liquidan en 30 minutos ante la aparición de un nuevo riesgo: aumentó la probabilidad de nuevo shutdown del Gobierno de EEUU y una amenaza con imponer araneles del 100% a Canadá.

Las criptomonedas no logran recuperarse y se alejan cada vez más de los máximos que lograron tener en 2025 en torno a los u$s125.000. En las últimas horas, algunas preocupaciones aparecieron en los mercados. Varios senadores de Estados Unidos dijeron el sábado que votarán contra un proyecto de ley de presupuesto la próxima semana después de que agentes federales mataran a un segundo estadounidense en Mineápolis, lo que aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno.

Conocido en inglés como government shutdown,esta suspensión ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal, o una extensión temporal, y, por ley el gobierno no puede seguir financiando muchas de sus operaciones. La financiación del Estado federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), vence el 31 de enero.

La muerte que intensificó la discordia es la de Alex Pretti, un enfermero de Mineápolis de 37 años. Su deceso se produce apenas tres semanas después de que otra residente de Minnesota, Renee Good, fuera abatida a tiros por un agente federal. Miles de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya fueron desplegados en Mineápolis, gobernada por los demócratas, para adelantar las masivas redadas antiinmigración ordenadas por la administración de Donald Trump.

La Cámara de Representantes, que es controlada por los republicanos, aprobó la financiación hasta setiembre, pero aún necesita aprobación del Senado y la situación en Mineápolis trastocó el escenario político.

El Partido Republicano del presidente Trump controla por estrecho margen la Cámara alta de 100 miembros, pero no cuenta con suficientes integrantes para aprobar los proyectos de gasto sin el apoyo demócrata. De hecho, elíder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado el sábado que “no aportarán los votos para avanzar con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”. Casa Blanca Pexels.jpg Aumentó la probabilidad de un nuevo cierre del Gobierno de EEUU El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, en el que cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos salvo los considerados esenciales, terminó el pasado noviembre tras 43 días. En ese contexto, señales técnicas como la formación de un death cross apuntan a una mayor debilidad, mientras que nuevos datos aumentan la probabilidad de una caída del Bitcoin hacia los u$s70.000. Aranceles del 100% a Canadá El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si llega a un acuerdo ‌comercial con China y advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, de que ‌un acuerdo pondría en peligro a su país. "China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y modo de vida en general", escribió Trump en Truth Social. "Si Canadá hace un ‌trato con China, será inmediatamente golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos ‍canadienses que entren en EEUU".

