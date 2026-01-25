Alerta naranja por tormentas y calor extremo en 17 provincias: cómo estará el clima en el AMBA y resto del país

Tormentas fuertes, granizo, ráfagas y temperaturas extremas ponen en alerta a gran parte del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas amarilla y naranja por tormentas, vientos y temperaturas extremas para este domingo 25 de enero, con impacto en 17 provincias del país. El organismo advirtió por lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas peligrosas y calor persistente que podría afectar la salud, especialmente en grupos vulnerables.

El SMN mantiene una alerta naranja por altas temperaturas en el este de San Luis , donde el calor puede tener un efecto moderado a alto en la salud. En paralelo, rige una alerta amarilla por calor en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el sudeste de Santiago del Estero y el este de Chaco.

En estas regiones, las temperaturas elevadas sostenidas pueden generar deshidratación, golpes de calor y complicaciones en niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Las autoridades recomiendan extremar cuidados, evitar la exposición solar prolongada y mantenerse hidratados.

El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por altas temperaturas con impacto en la salud.

El organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas para el este de Río Negro, el centro-oeste de Buenos Aires , el norte de La Pampa , el sur de Córdoba, San Luis , el oeste de Mendoza , el centro de San Juan y zonas del centro de Jujuy y Salta.

En estas áreas podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Lluvias intensas, granizo y ráfagas se combinan con una ola de calor persistente en gran parte del país. Mariano Fuchila

En tanto, una alerta naranja por tormentas alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y el este de San Juan. Según el SMN, se esperan tormentas fuertes o severas, con abundante granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y precipitaciones concentradas en poco tiempo.

Recomendaciones ante alerta naranja por tormentas

Frente a este escenario, el SMN y los organismos de emergencia aconsejan seguir una serie de medidas preventivas:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.

Salir solo si es estrictamente necesario.

Permanecer en construcciones cerradas y seguras.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio a pilas y celulares cargados.

Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Ola de calor en el AMBA: cómo estará el clima este domingo

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán una jornada de calor agobiante, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima rondará los 25 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C, manteniendo vigente la alerta amarilla por calor extremo.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, se esperan condiciones similares, con vientos leves a moderados del sector norte y una sensación térmica elevada, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Calor Buenos Aires y el centro del país registran máximas elevadas y sensación térmica agobiante. EFE/Ámbito

El clima en el resto del país y el pronóstico extendido

En el centro del país, San Luis presentará tiempo inestable, con posibles lluvias y tormentas aisladas, temperaturas entre 20 °C y 34 °C y ráfagas del norte. Santa Fe, en tanto, registrará una jornada muy calurosa, con máximas que podrían alcanzar los 40 °C.

En el Litoral y el Noreste, como en Misiones, se prevé tiempo estable y caluroso, con máximas de 35 °C en Posadas y hasta 36 °C en Montecarlo.

Para el inicio de la semana, la ola de calor se intensificará. El lunes 26 de enero podría ser una de las jornadas más sofocantes en el AMBA, con temperaturas máximas que oscilarían entre los 36 °C y 39 °C. El martes 27 se espera un leve aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas, aunque el calor persistirá.