Sorpresa total: la acción argentina que lideró la semana

La acción de Telecom volvió a hacer ruido fuerte en el mercado. El jueves voló más de 13% en una sola rueda y cerró la semana con una suba del 17%, mientras el Merval avanzó apenas 5%. ¿Cómo se explica?

Telecom viene liderando cómodamente entre las acciones argentinas, siendo el ADR que más subió en lo que va del año. La explosión vino esta semana, cuando un acuerdo fue el disparador.

¿Qué pasó? Básicamente, Telecom y Banco Macro se dieron la mano para empujar fuerte a Personal Pay. Macro pone la plata (u$s 75 millones) y se queda con la mitad de la fintech que está detrás de la billetera. Telecom, en cambio, pone sus millones de usuarios ya activos, que usan la app y mueven plata todos los días. Y Macro suma productos financieros y experiencia bancaria.

Vale aclarar que la operación, por sí sola, no cambia los números de Telecom de un día para el otro. No es que a la empresa le entran u$s 75 millones en caja y de repente todo vale más. La plata queda dentro de Personal Pay y, además, es poco frente en relación al Market Cap de Telecom, que es de u$s 5.000 millones.

Lo que marca es que tan solo una pequeña buena noticia ya alcanza para generar mucho valor en las acciones argentinas. Sin dudas, es una buena señal.

A esto se le suma algo clave: la valuación. Telecom hoy cotiza en torno a 6x EV/EBITDA, un múltiplo atractivo para una compañía defensiva, con generación de caja, posición dominante en su mercado y opcionalidad de crecimiento vía fintech.

Veamos su gráfico:

telecom1

El gráfico acompaña y dice bastante más de lo que parece a simple vista. Telecom viene en una tendencia alcista de largo plazo muy clara: desde los mínimos de 2023 acumula una suba superior al 250%. El precio se mantiene por encima de la media móvil de 200 ruedas, que es la referencia clásica para definir tendencia alcista de largo plazo.

En el corto y mediano plazo también hay señales positivas. En las últimas ruedas, con la noticia del acuerdo, el precio volvió a superar la media móvil de 50 días, lo que marca que la tendencia de más corto plazo también es alcista.

Más allá del caso puntual, el mensaje es más amplio. El equity argentino sigue siendo una idea de inversión interesante, con sus riesgos asociados.

El Merval también está en clara tendencia alcista (por encima de ambas medias móviles) y tiene buenas perspectivas:

telecom2

En un escenario macro más ordenado (inflación bajando, el Banco Central comprando reservas) y valuaciones todavía atractivas, hay recorrido alcista.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.