Javier Milei volverá a Estados Unidos para encabezar la "Argentina Week" en Nueva York

Con el respaldo de bancos globales y en un contexto de alineamiento con Estados Unidos, Milei encabezará en marzo un evento clave para promover inversiones en la Argentina.

El presidente Javier Milei confirmó que volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para participar del Argentina Week , un evento de tres días que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York , con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores globales.

La presencia del mandatario fue confirmada este sábado por el propio Milei al compartir en su cuenta de X un mensaje publicado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , quien calificó a la iniciativa como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa”, escribió Oxenford, y destacó que el encuentro buscará presentar ante inversores internacionales las principales oportunidades que hoy ofrece la economía argentina.

“Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala, capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, señaló el embajador en su posteo.

El Argentina Week es organizado en conjunto por la Embajada Argentina en Estados Unidos , J.P. Morgan Chase , Bank of America y Kaszek , la firma de inversión fundada en 2011 por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores y, respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.

El evento cuenta además con el respaldo de Citibank, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el US-Argentina Business Council y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos / Sociedad de las Américas, institución vinculada a la histórica revista Foreign Affairs.

En su mensaje, Oxenford subrayó que la iniciativa llega en un momento clave. “Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que este proyecto llega cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico”, afirmó, en referencia al vínculo político entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el embajador, las reformas económicas impulsadas por el Gobierno captaron la atención internacional y resultaron decisivas para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a funcionarios del gobierno estadounidense. En ese marco, está prevista la participación de más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de firmas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país.

El evento se desarrolla en un contexto de fuerte alineamiento político entre los gobiernos de Milei y Trump, ratificado recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde el Presidente argentino participó del lanzamiento del Board of Peace encabezado por el mandatario estadounidense. Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina.

Cuáles son los sectores que tendrán presencia

Entre los sectores que se presentarán como polos de atracción se destacan tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear, entre otros. El programa incluirá además paneles sobre el impacto de los cambios geopolíticos en las cadenas globales de valor y el reposicionamiento del hemisferio occidental.

Las actividades se desarrollarán durante jornadas completas en el nuevo edificio de J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. El formato combinará paneles estratégicos, eventos paralelos y múltiples reuniones privadas orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.