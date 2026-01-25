Los ganadores y perdedores de la era Milei: de 55 sectores de la actividad, 19 son los únicos que crecieron

Un informe de una consultora económicamuestra que, con la economía estancada, los bienes importados ganaron terreno en la mayoría de los sectores industriales, mientras la producción local retrocedió en rubros clave.

La actividad económica argentina muestra hoy un nivel similar al del tercer trimestre de 2023 , un estancamiento que contrasta con una marcada heterogeneidad sectorial . Lejos de un comportamiento homogéneo, el desempeño de los distintos rubros productivos revela un mapa fragmentado, con pocos ganadores y una mayoría de sectores en retroceso.

En los últimos dos años, solo 19 de los 55 sectores productivos lograron expandirse, mientras que 36 registraron caídas . Las actividades que mostraron crecimiento se concentran principalmente en la intermediación financiera , la agroindustria , la energía , la economía del conocimiento —en particular los servicios profesionales— y la provisión de servicios públicos .

Así lo revela el informe “El mercado interno en disputa: Producción nacional vs. importada”, elaborado por Equilibra, que analiza la evolución de la actividad económica y del comercio de bienes entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, a partir de datos del INDEC procesados sobre una base de más de 1,6 millones de operaciones de importación

En contraste, el grueso de la contracción se observa en sectores vinculados a la producción de bienes transables , especialmente aquellos que compiten de manera directa con productos importados. De los 36 sectores que retrocedieron, 20 pertenecen a este grupo , lo que representa más de la mitad del total. En cambio, solo seis sectores transables lograron expandirse, casi todos asociados al complejo agroindustrial y energético.

El estancamiento de la actividad es el resultado de una trayectoria que comenzó con una fuerte contracción tras el inicio de la gestión de Javier Milei, seguida de una rápida recuperación. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2025 , la economía volvió a perder dinamismo y se estabilizó en niveles similares a los previos al cambio de gobierno.

image Heterogeneidad en el crecimiento económico

Importaciones en alza y pérdida de mercado interno

Uno de los aportes centrales del trabajo es el cruce entre producción local e importaciones. El análisis muestra que, en 16 de los 20 sectores transables que redujeron su producción, la industria nacional perdió participación en el mercado interno frente a bienes importados entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025.

En 14 de esos sectores se dio la combinación más desfavorable: caída de la producción local y aumento de los volúmenes importados. En los otros dos, las importaciones también descendieron, pero en menor magnitud que la producción doméstica, lo que igualmente implicó una ganancia de participación relativa de los bienes extranjeros.

Casos emblemáticos ilustran esta dinámica. En la industria de la ropa, el share de importaciones en la oferta total pasó del 13% al 23%, con un salto del 184% en las cantidades importadas. En muebles y juguetes, la participación importada subió del 33% al 41%, mientras que en autos y camiones trepó del 51% al 65%, con importaciones creciendo cerca del 80% en dos años.

image Qué pasó con los rubros importadores y la caída de la participación local

El informe también desagrega el origen de las importaciones que desplazaron producción local. China aparece como el principal ganador en términos de participación, con un aumento de cuatro puntos porcentuales en el total importado entre 2023 y 2025. El avance es especialmente visible en sectores como industria editorial e imprenta, herramientas, plásticos y neumáticos, vidrio y cerámica, muebles y juguetes.

Brasil, por su parte, también incrementó su peso, aunque en menor medida. Su avance se concentró en autos y camiones, papel y maquinaria industrial, consolidando su rol como proveedor clave dentro del Mercosur.