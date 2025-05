Se hablaba con 32 mujeres, pero un error lo expuso y se volvió viral en redes

Lo que no se puede negar es la habilidad que tiene para el multitasking. Pero llegó a su límite y colapsó.

Aparentemente, se estaba desempeñando de una forma bastante exitosa, porque cada una de esas chicas le daba su respectiva atención y mantenía conversaciones con él. Pero su deseo de compartir un video con cada una de ellas pudo más, y queriendo enviarlo por separado, terminó creando un grupo donde incluyó a las 32 y les envió el mismo mensaje: "vos me llegás a dar bola y no te cago ni con el mate..."

Lejos de enojarse, la mayoría de las chicas reaccionaron irónicamente y con mucha gracia. Obviamente se dieron cuenta de lo mentiroso que era el muchacho, pero les pareció muy divertida la insólita situación de verse incluidas con otras 31 pretendientes y que a todas les dijera cosas parecidas. "A mi me dijo que me amaba", "a mi me dijo que era la única" ironizaban.