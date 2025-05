Cuatro gobernadores defienden el pago chico y recta final en CABA con el cisne negro Ficha Limpia

Por eso, de las cuatro contiendas del domingo la de Chaco es la que contiene más condimentos para mirar como un ensayo hacia octubre. En primer lugar, porque el gobernador Leandro Zdero, también radical, impulsó una sociedad con La Libertad Avanza; un hecho que hasta ahora no intentó ninguno de sus pares dialoguistas, pero que podrán imitar si la alquimia resulta. Por un lado, a los libertarios no los desvelan las lecciones provinciales. Por otro, no tienen candidatos fuertes en el territorio. Los gobernadores no peronistas, en tanto, saben que comparten electorado con Milei, y que una boleta violeta en el cuarto oscuro solo les parte el voto. Lo vivió incluso Maximiliano Pullaro en Santa Fe, donde si bien ganó, lo hizo por un menor porcentaje que en 2023: esas adhesiones (que tampoco son tantas) saltaron a LLA. Los libertarios, acostumbrados a forzar los hechos para el lado que les conviene, podrán mostrar una victoria el domingo a la noche, aunque no dirán que fueron actores de segundo orden. El escenario chaqueño tendrá un segundo round en octubre, cuando se dispute la renovación de senadores nacionales.