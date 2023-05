¿Te sentís más parecido a tu madre?: la respuesta estaría en tu cerebro

La explicación a esto reside en que nuestro subconsciente integró, en nuestra crianza, que no tiene derecho a aceptarse tal y como es y que debe buscar la perfección. "Puede que no estés de acuerdo a nivel consciente en todo lo que has visto de tu madre, pero eso tiene poca influencia en el hecho de que repitas o no ese patrón. Nuestra mente subconsciente empuja a repetir un patrón porque solemos replicar lo que es familiar, lo que hemos aprendido de niños" argumenta la coach Maïte Issa, en su libro "Tu éxito es inevitable".