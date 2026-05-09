La parrilla de Belgrano que redefine la cocina porteña con carnes maduradas y una cava federal de excepción + Seguir en









Con cocina a cargo de Débora Abrea, una cava seleccionada por la sommelier Marcela Rienzo y una carta que combina tradición y técnica, Mago Parrilla se consolida como una de las experiencias gastronómicas más atractivas de Buenos Aires.

La parrilla de Belgrano que redefine la cocina porteña con carnes maduradas y una cava federal de excepción.

En el barrio de Belgrano, Mago Parrilla se posiciona como una de las propuestas más interesantes para quienes buscan buena carne, producto cuidado y una mirada contemporánea sobre la parrilla argentina. El restaurante, que ahora también abre sus puertas de martes a domingos de 12 a 16 h, combina cocina de mercado, cortes seleccionados y una carta que se renueva sin perder su esencia.

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La cocina está liderada por Débora Abrea, una chef que trabaja la parrilla desde un enfoque preciso y sin artificios, priorizando el sabor real del producto. Su propuesta parte de una premisa clara: carnes de calidad, cocciones justas y acompañamientos que suman sin invadir. Entre las novedades más celebradas aparece el centro de ojo madurado 22 días, un corte trabajado entre 1 y 4 grados que desarrolla mayor profundidad de sabor y una textura particular. El proceso se completa en la parrilla y se sirve simplemente con aceite de oliva y sal en escamas, una decisión que deja hablar al corte sin interferencias.

La carta —que incluye entradas como tartar de ojo de bife, vitel toné grillado, buñuelos de acelga o terrina de morcilla— convive con una selección de cortes que representan distintos estilos de la parrilla argentina: entraña, vacío del fino, T-bone, asado americano, mollejas, pamplona de ojo de bife y más. Para acompañar, hay guarniciones que combinan tradición y guiños modernos: papas fritas, batatas, ensalada de rúcula y mandarina, zanahorias grilladas con miso o repollitos ahumados con salsa Mornay.

Mago parrilla Con cocina a cargo de Débora Abrea.

La experiencia se completa con una cava diseñada por la sommelier Marcela Rienzo, quien armó una selección federal que recorre todas las provincias productoras de vino, incluyendo zonas menos conocidas que aportan diversidad y nuevos perfiles. La carta ofrece tintos de estructura para acompañar los cortes, blancos frescos, rosados gastronómicos, naranjos y espumantes, además de opciones por copa que permiten explorar estilos sin necesidad de pedir una botella completa. Su enfoque combina etiquetas clásicas con proyectos de autor y bodegas pequeñas, lo que convierte a Mago en un punto de referencia para quienes quieren conocer el vino argentino más allá de los nombres habituales.

Con una propuesta que combina técnica, producto y una mirada actual sobre la parrilla argentina, Mago Parrilla se consolida como un punto fuerte dentro del mapa gastronómico porteño. Su cocina directa, la selección de vinos que recorre el país de punta a punta y la incorporación de cortes madurados lo convierten en un espacio que vale la visita para quienes buscan una experiencia sólida y bien ejecutada. En un barrio donde conviven tradición y modernidad, Mago encuentra su propio lugar: una parrilla que respeta el fuego, apuesta por el detalle y ofrece una lectura contemporánea del asado argentino. Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

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