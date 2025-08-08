Una mujer se volvió viral por pedirle el divorcio a su marido tras una "lectura de café" de ChatGPT







Una lectura de café con ChatGPT desató una decisión inesperada y viral: una mujer creyó en la IA y pidió el divorcio sin mirar atrás.

La mujer usó ChatGPT para interpretar los restos de café y, tras una respuesta inesperada, tomó la decisión de divorciarse de su esposo.

En la era de la Inteligencia Artificial, cualquier tendencia puede volverse viral, incluso una lectura de café realizada por un chatbot. Lo que empezó como un juego en pareja terminó en una demanda de divorcio insólita que ya recorre las redes con reacciones divididas.

Una mujer en Grecia decidió terminar su matrimonio luego de consultar a ChatGPT, que supuestamente detectó una infidelidad al analizar los restos de café en una taza.

Lectura de borra de cafe por IA Una insólita lectura de café hecha por ChatGPT terminó en un divorcio viral que divide opiniones y despierta debate en redes sociales. Todo por la inteligencia artificial: la explicación de su marido Según el esposo, todo comenzó como una propuesta sin maldad. Su mujer, influenciada por una tendencia viral, preparó dos tazas de café griego, y después de consumirlos les tomó fotos y se las mostró al chatbot para que hiciera una "lectura". El hombre aceptó participar solo por complacerla, sin imaginar lo que se avecinaba.

El resultado de la lectura fue explosivo. El bot detectó que él supuestamente pensaba en una joven cuyo nombre empezaba con la letra "E" y que buscaba iniciar una relación. Además, en la taza de ella, el sistema concluyó que estaba siendo engañada por una mujer que quería "cerrarles la casa".

Para el marido, todo parecía una broma absurda. Se rió de los resultados y los consideró incoherentes. Pero su esposa tomó las conclusiones como certezas y le exigió que se fuera del hogar, informando además a sus hijos que había decidido divorciarse.

Días después, recibió la notificación formal de la demanda. No era la primera vez que ella reaccionaba de ese modo: anteriormente ya había confiado en predicciones de un astrólogo que, según el esposo, le había tomado un año en desacreditar. Qué pasará con esta pareja viral El abogado del hombre, Foivos Stroungaris, advirtió que el uso de Inteligencia Artificial como prueba no debería tener validez legal. Declaró que su cliente permanece inocente y evalúa iniciar una contrademanda por la custodia de sus hijos menores. Según Stroungaris, permitir que una predicción de IA defina el futuro de una familia representa un riesgo grave. "No puedo creer que alguien que cría niños actúe guiado por un bot", afirmó el letrado, visiblemente indignado por la situación.

