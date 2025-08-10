Termina el streaming del CONICET: la historia detrás de "estrella culona", el gran hallazgo que conquistó las redes sociales

Una estrella de mar del Atlántico Sur se volvió viral y despertó curiosidad por la ciencia, el humor y el merchandising argentino.

La expedición del Conicet captó a la “estrella culona” en pleno hábitat, convirtiéndola en protagonista inesperada de un fenómeno nacional.

En tiempos donde lo viral suele nacer de lo inesperado , un hallazgo marino argentino se ganó un lugar en las conversaciones digitales. Desde el fondo del Mar Argentino , una peculiar estrella de mar capturó miradas, provocó memes y despertó un interés masivo por la ciencia.

La transmisión en vivo del CONICET convirtió a esta criatura en una celebridad submarina. Su forma redondeada, su color intenso y su apodo ingenioso hicieron que la “ estrella culona ” se transformara en ícono pop, rompiendo la barrera entre la investigación científica y el entretenimiento online.

El fenómeno comenzó en julio, durante una expedición que exploraba el litoral bonaerense a más de mil metros de profundidad. En medio de corales y peces, apareció una estrella de mar rojiza y robusta, oficialmente identificada como Hippasteria phrygiana . El público no tardó en bautizarla con un apodo que mezcló humor y ternura: la estrella culona .

Desde el fondo del mar argentino, una criatura única se volvió viral y conectó la exploración científica con miles de usuarios en redes.

Esta especie vive en aguas frías y profundas del Atlántico Sur, alcanzando hasta 30 centímetros de diámetro. Sus brazos cortos y cuerpo “gordito” son parte de su fisonomía natural, pero su dieta de moluscos y otros invertebrados del fondo marino también influye en su aspecto. El registro audiovisual del streaming del Conicet la mostró en primer plano, generando un aluvión de capturas y comentarios en redes.

El avistamiento no solo alimentó la curiosidad popular, sino que también reforzó la importancia de la exploración de la biodiversidad marina argentina. Gran parte de estas zonas permanece poco estudiada, y encuentros como este aportan datos valiosos para la ciencia, mientras conectan al público con la vida submarina de forma directa.

La campaña, transmitida a bordo del buque Falkor (too) con apoyo del Schmidt Ocean Institute, continuará hasta el 10 de agosto. Después, el equipo científico retomará la expedición en septiembre, explorando nuevas áreas frente a las costas de Río Negro y Chubut. Coincidiendo con el viernes 15, puente no laborable, la expectativa por nuevos hallazgos crece tanto entre los investigadores como entre los seguidores online.

El merchandising de la expedición del CONICET

El furor digital pronto se trasladó al mundo físico. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” ya se venden imanes, llaveros y réplicas oficiales de la estrella culona, con un éxito tan grande que las primeras tandas se agotaron en horas. Desde el museo confirmaron que habrá reposición este viernes, justo antes del fin de semana largo.

estrella-culona-merchoficial-conicet

En paralelo, comerciantes independientes lanzaron su propia línea de productos inspirados en la expedición: remeras, tazas con frases humorísticas y hasta versiones más creativas que incluyen la figura de la estrella en bikini con la bandera argentina. El fenómeno dejó claro que la ciencia también puede generar tendencias de consumo y convertirse en un símbolo cultural inesperado.