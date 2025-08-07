El Pato Juan no fue el único: una gatita terminó tras las rejas y su historia se hizo viral







Viral en minutos, la historia de una gata arrestada en Tailandia conquistó a miles con su actitud desafiante y fotos que rompieron internet.

La gata fue “detenida” tras morder a varios policías en Bangkok y su foto tras las rejas se volvió viral en cuestión de horas. Freepik

En internet, cualquier gesto puede volverse viral, pero pocos alcanzan la fama como una gatita que terminó en una comisaría tailandesa por su mal genio. Lo que comenzó como un rescate se transformó en un show digno de una comedia policial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió en Bangkok y no tardó en recorrer redes sociales de todo el mundo, generando una mezcla de ternura y carcajadas entre quienes siguieron el caso paso a paso.

Gata presa Con actitud feroz y una mirada inolvidable, la gatita se volvió viral tras protagonizar un insólito arresto que desató carcajadas en redes. El "delito" que cometió la gata en Tailandia Una gata americana de pelo corto fue encontrada vagando sola por las calles de Bangkok. Alguien decidió entregarla a la Policía para asegurar su bienestar, pero la felina no reaccionó con gratitud. Apenas llegó a la comisaría, desató el caos.

La protagonista mordió y arañó a varios agentes sin previo aviso, mostrando una actitud desafiante que terminó con su "detención" simbólica. Los oficiales publicaron una foto suya entre rejas y declararon en redes que la sospechosa estaba a punto de enfrentar cargos por agredir a la autoridad.

La historia explotó en internet y los comentarios no tardaron en llegar. Usuarios de todo el mundo compartieron la imagen y bromearon con la actitud de la felina, mientras los agentes aseguraban que eran ellos los que habían quedado bajo su control.

Finalmente, el dueño apareció en la comisaría para recuperar a la gata. Pero antes de liberarla, los oficiales cumplieron con el "protocolo": le tomaron las huellas de las patas y redactaron un informe donde la acusada alegó tener hambre. La reacción de las autoridades sobre la gatita viral El caso fue cerrado con humor por parte de los agentes. El oficial Da Parinda Pakeesuk publicó un mensaje aclarando que no podían permitir que otros gatos pensaran que morder a la gente era una opción válida. Mientras tanto, la gatita sigue disfrutando su fama online. En redes sociales, muchos piden que se le otorgue un "indulto" simbólico, y otros incluso la postulan como mascota oficial de la comisaría.

Temas viral