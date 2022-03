La empresa de viajes que logró reducir un 50% el precio de los paquetes turísticos

deturista4.jpg

Esta empresa ha logrado generar una importante ventaja competitiva mediante su accionar en lo últimos 2 años, en donde, en plena pandemia, tuvo la visión de ir adquiriendo servicios turísticos, tales como vuelos y hoteles en un momento en el que la industria se enfrentaba a una demanda muy deprimida que mantuvo un nivel de tarifas mínimas y únicas en la historia, la cuál fue aprovechado por deturista.com quién salió de shopping, con una importante inversión, negociando y adquiriendo decenas de miles de lugares valuados en más de mil millones de pesos con prestadores de servicios de primera línea tales como Avianca, Turkish, Lufhtansa, Bahía Principe, VPT, Air Europa, Universal Assistance, etc, lo que generó como resultado que cuenten con un abanico de productos, sobre todo relacionado a los viajes internacionales, a una tarifa muchas veces 50% inferior de lo que se maneja actualmente el mercado.

Maximiliano Montenegro, co fundador y CEO de la empresa, cuenta que desde que surgió la pandemia observaron que necesitaban concentrarse en dos puntos importantes, por un lado la necesidad de respuesta inmediata, sobre todo del 2020 y 2021, que requería enfocarse en soluciones hacia sus pasajeros, y por otro lado en analizar y planificar un futuro en un escenario post pandemia en el cual todo daría a entender que los viajes y el placer serían algunos de los principales deseos y demandas de la sociedad y que llevará el mercado a cifras récord en los próximos años.

“En el primer caso y frente a la pandemia, vimos una situación que ponía en jaque no sólo a la industria, sino a miles de personas que habían puesto en nuestras manos sus sueños y aspiraciones, a quienes se les vio truncado su deseo de tener una de las experiencias más deseadas de sus vidas, frente a esto fue que respondimos con la urgencia que ameritaba, en un primer momento, repatriando absolutamente a todos nuestros pasajeros en tiempo récord, dando la atención y contención que cada uno de ellos requería y luego de cumplido este primer objetivo fue que ampliamos la colaboración a muchos otros pasajeros que no habían contratado con nosotros y que no tenían acceso a un soporte directo", dijo Montenegro.

El CEO de la empresa agregó: "Fue por eso que armamos una campaña nacional para comunicar la colaboración con cualquier Argentino varado en el exterior, desde deturista.com pondríamos todos nuestros esfuerzos en repatriarlos, y fue así que colaboramos en traer a más de 700 familias que habían comprado sus viajes de forma directa con otra empresa o prestador de servicios. Luego de superado el caos inicial, nos vimos con la urgencia de responder a aquellos pasajeros que no habían logrado concretar su viaje y fue por eso que dedicamos todo nuestro esfuerzo en atender ésta necesidad reprogramando el 98% de los viajes de nuestros pasajeros, la mayoría de ellos negociando en cada caso con los prestadores de servicios para que el pasajero evite pagar diferencias y no tener que recurrir a la devolución forzada del dinero a nuestros clientes y así obligarlos a perder valor frente a la devaluación y nuevos impuestos que impedirían la posibilidad de recomprar otro viaje con el mismo dinero". Montenegro añadió: "Desde junio del 2021 logramos que nuestros pasajeros, de forma paulatina, vuelvan a concretar sus viajes, muchos de ellos reprogramados hasta 4 veces. Esperamos que para el primer semestre del 2022 todos hayan podido realizar el tan esperado viaje".

Según los datos que arroja el mercado, deturista.com es una de las empresas con mejor imagen positiva, con un grado de satisfacción de casi el 96%, en el cuál 3 de cada 4 clientes eligen comprar nuevamente en dicha empresa, algo atípico para una empresa online (si bien posee una fuerte presencia y soporte físico).

Luego de generada la dinámica para resolver los conflictos, continúa Maximiliano Montenegro, la empresa se vio con la necesidad de pensar más allá, de analizar qué pasaría luego de la pandemia. "Hacia mayo 2020 comenzamos a tener negociaciones con los diferentes jugadores del mercado, con prestadores de servicios tales como aerolíneas, hoteles y operadores receptivos de todo el mundo y logramos al cabo de siguientes doce meses, decenas de contratos en los cuales adquirimos miles de lugares para viajar durante los próximos años a costos de pandemia, una jugada visiblemente exitosa, observada principalmente en su debut, el verano 2022 en el cuál deturista.com vendió viajes al Caribe, a Europa y a destinos exóticas a un precio muchas veces 50% inferior a los que ofrecía el mercado.”

"Esta misma estrategia es la que tenemos contemplada y estamos llevando a cabo para todo el 2022 y 2023. De todas formas seguimos recordando que nuestro core no pasa sólo por el precio sino por la calidad de nuestros servicios, contando con operadores de primer nivel, con las aerolíneas más reconocidas, con las cadenas hoteles de mayor prestigio y a todo esto sumamos que cada uno de nuestros paquetes cuentan con la mejor asistencia al viajero con un seguro Covid que protege a nuestros pasajeros desde que contratan el viaje hasta que lo finalizan", concluyó Montenegro.

