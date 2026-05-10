Los Premios Platino 2026 reconocieron este sábado a las producciones y artistas más destacados del audiovisual iberoamericano en una gala realizada en Riviera Maya, México. La ceremonia reunió a grandes figuras del cine y las series en español, tuvo un emotivo homenaje a Guillermo Francella y dejó a “El Eternauta” y “O agente secreto” entre los títulos más premiados de la noche.
Premios Platino 2026: la lista completa de ganadores y nominados
La ceremonia celebrada en Riviera Maya reunió a las principales figuras del cine y las series en español, con homenajes y múltiples premios para “El Eternauta”.
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“El Eternauta” y “O agente secreto”, entre las producciones más destacadas
La XIII edición de los Premios Platino volvió a convertirse en una de las celebraciones más importantes para la industria audiovisual iberoamericana. Con conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, la gala reunió a actores, directores y creadores de distintos países en una noche atravesada por el reconocimiento al cine y las plataformas de streaming.
Entre las producciones más mencionadas aparecieron “El Eternauta”, “Belén”, “Homo Argentum” y “El agente secreto”, que dominaron varias de las principales categorías.
La ficción argentina “El Eternauta” logró quedarse con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, mientras que Ricardo Darín obtuvo el galardón a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción.
Además, Bruno Stagnaro fue premiado como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, consolidando el gran presente internacional de la adaptación argentina.
Por su parte, la película brasileña “El agente secreto” se quedó con el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana de Ficción y también ganó en las categorías de dirección y guion gracias al trabajo de Kleber Mendonça Filho.
Guillermo Francella recibió un emotivo Platino de Honor
Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su extensa trayectoria artística.
El actor argentino fue una de las figuras más ovacionadas de la noche y además estuvo nominado en la categoría de interpretación masculina por “Homo Argentum”.
La gala también contó con la presencia de artistas argentinos como Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Juan Minujín, quienes participaron de distintas nominaciones importantes durante la ceremonia.
Todos los ganadores de los Premios Platino 2026
Mejor película iberoamericana de ficción
- “Aún es de noche en Caracas”
- “Belén”
- “Los Domingos”
- “El agente secreto” — Ganadora
- “Sirât”
Mejor miniserie o teleserie cinematográfica
- “Anatomía de un instante”
- “Chespirito: Sin querer queriendo”
- “El Eternauta” — Ganadora
- “Las Muertas”
Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Álvaro Morte — “Anatomía de un instante”
- Javier Cámara — “Yakarta”
- Leonardo Sbaraglia — “Menem”
- Ricardo Darín — “El Eternauta” — Ganador
Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Canela Peña — “Furia”
- Carla Quílez — “Yakarta”
- Griselda Siciliani — “Envidiosa”
- Paulina Gaitán — “Las Muertas” — Ganadora
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”
- Dolores Fonzi — “Belén”
- Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador
- Oliver Laxe — “Sirât”
Mejor guion
- Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”
- Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador
- Oliver Laxe y Santiago Fillol — “Sirât”
- Simón Mesa Soto — “Un poeta”
Mejor interpretación masculina
- Alberto San Juan — “La Cena”
- Guillermo Francella — “Homo Argentum”
- Ubeimar Ríos Gómez — “Un poeta”
- Wagner Moura — “El agente secreto” — Ganador
Mejor interpretación femenina
- Blanca Soroa — “Los Domingos” — Ganadora
- Dolores Fonzi — “Belén”
- Natalia Reyes — “Aún es de noche en Caracas”
- Patricia López Arnaiz — “Los Domingos”
Mejor película documental
- “Apocalipse nos Trópicos” — Ganadora
- “Bajo las banderas, el sol”
- “Flores para Antonio”
- “Tardes de soledad”
Mejor película de animación
- “Decorado”
- “Kayara”
- “Olivia & Las Nubes” — Ganadora
- “Soy Frankelda”
Mejor ópera prima
- “La misteriosa mirada del flamenco”
- “Manas”
- “No nos moverán”
- “Sorda” — Ganadora
Una gala marcada por el crecimiento del audiovisual iberoamericano
La edición 2026 volvió a mostrar el crecimiento que atraviesan las producciones iberoamericanas tanto en cine como en series. Historias con fuerte impacto emocional, propuestas cada vez más ambiciosas y proyectos que lograron trascender fronteras dominaron una ceremonia que combinó homenajes, emoción y reconocimientos para algunas de las figuras más importantes del mundo audiovisual en español.