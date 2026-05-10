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10 de mayo 2026 - 11:35

Premios Platino 2026: la lista completa de ganadores y nominados

La ceremonia celebrada en Riviera Maya reunió a las principales figuras del cine y las series en español, con homenajes y múltiples premios para “El Eternauta”.

La XIII edición de los Premios Platino reunió en México a las principales figuras del cine y las series iberoamericanas.

La XIII edición de los Premios Platino reunió en México a las principales figuras del cine y las series iberoamericanas.

Los Premios Platino 2026 reconocieron este sábado a las producciones y artistas más destacados del audiovisual iberoamericano en una gala realizada en Riviera Maya, México. La ceremonia reunió a grandes figuras del cine y las series en español, tuvo un emotivo homenaje a Guillermo Francella y dejó a “El Eternauta” y “O agente secreto” entre los títulos más premiados de la noche.

“El Eternauta” y “O agente secreto”, entre las producciones más destacadas

La XIII edición de los Premios Platino volvió a convertirse en una de las celebraciones más importantes para la industria audiovisual iberoamericana. Con conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, la gala reunió a actores, directores y creadores de distintos países en una noche atravesada por el reconocimiento al cine y las plataformas de streaming.

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Entre las producciones más mencionadas aparecieron “El Eternauta”, “Belén”, “Homo Argentum” y “El agente secreto”, que dominaron varias de las principales categorías.

el eternauta
“El Eternauta” y “El agente secreto” fueron dos de las producciones más destacadas de la gala.

“El Eternauta” y “El agente secreto” fueron dos de las producciones más destacadas de la gala.

La ficción argentina “El Eternauta” logró quedarse con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, mientras que Ricardo Darín obtuvo el galardón a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción.

Además, Bruno Stagnaro fue premiado como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, consolidando el gran presente internacional de la adaptación argentina.

Por su parte, la película brasileña “El agente secreto” se quedó con el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana de Ficción y también ganó en las categorías de dirección y guion gracias al trabajo de Kleber Mendonça Filho.

Guillermo Francella recibió un emotivo Platino de Honor

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su extensa trayectoria artística.

El actor argentino fue una de las figuras más ovacionadas de la noche y además estuvo nominado en la categoría de interpretación masculina por “Homo Argentum”.

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La gala también contó con la presencia de artistas argentinos como Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Juan Minujín, quienes participaron de distintas nominaciones importantes durante la ceremonia.

Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

Mejor película iberoamericana de ficción

  • “Aún es de noche en Caracas”
  • “Belén”
  • “Los Domingos”
  • “El agente secreto” — Ganadora
  • “Sirât”

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

  • “Anatomía de un instante”
  • “Chespirito: Sin querer queriendo”
  • “El Eternauta” — Ganadora
  • “Las Muertas”

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

  • Álvaro Morte — “Anatomía de un instante”
  • Javier Cámara — “Yakarta”
  • Leonardo Sbaraglia — “Menem”
  • Ricardo Darín — “El Eternauta” — Ganador

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

  • Canela Peña — “Furia”
  • Carla Quílez — “Yakarta”
  • Griselda Siciliani — “Envidiosa”
  • Paulina Gaitán — “Las Muertas” — Ganadora

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”
  • Dolores Fonzi — “Belén”
  • Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador
  • Oliver Laxe — “Sirât”

Mejor guion

  • Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”
  • Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador
  • Oliver Laxe y Santiago Fillol — “Sirât”
  • Simón Mesa Soto — “Un poeta”

Mejor interpretación masculina

  • Alberto San Juan — “La Cena”
  • Guillermo Francella — “Homo Argentum”
  • Ubeimar Ríos Gómez — “Un poeta”
  • Wagner Moura — “El agente secreto” — Ganador

Mejor interpretación femenina

  • Blanca Soroa — “Los Domingos” — Ganadora
  • Dolores Fonzi — “Belén”
  • Natalia Reyes — “Aún es de noche en Caracas”
  • Patricia López Arnaiz — “Los Domingos”

Mejor película documental

  • “Apocalipse nos Trópicos” — Ganadora
  • “Bajo las banderas, el sol”
  • “Flores para Antonio”
  • “Tardes de soledad”

Mejor película de animación

  • “Decorado”
  • “Kayara”
  • “Olivia & Las Nubes” — Ganadora
  • “Soy Frankelda”

Mejor ópera prima

  • “La misteriosa mirada del flamenco”
  • “Manas”
  • “No nos moverán”
  • “Sorda” — Ganadora

Una gala marcada por el crecimiento del audiovisual iberoamericano

La edición 2026 volvió a mostrar el crecimiento que atraviesan las producciones iberoamericanas tanto en cine como en series. Historias con fuerte impacto emocional, propuestas cada vez más ambiciosas y proyectos que lograron trascender fronteras dominaron una ceremonia que combinó homenajes, emoción y reconocimientos para algunas de las figuras más importantes del mundo audiovisual en español.

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