Premios Platino 2026: la lista completa de ganadores y nominados

La ceremonia celebrada en Riviera Maya reunió a las principales figuras del cine y las series en español, con homenajes y múltiples premios para “El Eternauta”.

La XIII edición de los Premios Platino reunió en México a las principales figuras del cine y las series iberoamericanas.

Los Premios Platino 2026 reconocieron este sábado a las producciones y artistas más destacados del audiovisual iberoamericano en una gala realizada en Riviera Maya, México. La ceremonia reunió a grandes figuras del cine y las series en español, tuvo un emotivo homenaje a Guillermo Francella y dejó a “El Eternauta” y “O agente secreto” entre los títulos más premiados de la noche.

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La XIII edición de los Premios Platino volvió a convertirse en una de las celebraciones más importantes para la industria audiovisual iberoamericana. Con conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, la gala reunió a actores, directores y creadores de distintos países en una noche atravesada por el reconocimiento al cine y las plataformas de streaming.

Entre las producciones más mencionadas aparecieron “El Eternauta”, “Belén”, “Homo Argentum” y “El agente secreto” , que dominaron varias de las principales categorías.

“El Eternauta” y “El agente secreto” fueron dos de las producciones más destacadas de la gala.

La ficción argentina “El Eternauta” logró quedarse con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica , mientras que Ricardo Darín obtuvo el galardón a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción.

Además, Bruno Stagnaro fue premiado como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, consolidando el gran presente internacional de la adaptación argentina.

Por su parte, la película brasileña “El agente secreto” se quedó con el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana de Ficción y también ganó en las categorías de dirección y guion gracias al trabajo de Kleber Mendonça Filho.

Guillermo Francella recibió un emotivo Platino de Honor

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor por su extensa trayectoria artística.

El actor argentino fue una de las figuras más ovacionadas de la noche y además estuvo nominado en la categoría de interpretación masculina por “Homo Argentum”.

Embed Francella recibe el Premio Platino de Honor



El reconocido actor argentino, Guillermo Francella dio un discurso emotivo donde recordó toda su trayectoria artística.#Trece #Siempreconectados pic.twitter.com/1urrB24Pyx — TRECE (@trecepy) May 10, 2026

La gala también contó con la presencia de artistas argentinos como Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Juan Minujín, quienes participaron de distintas nominaciones importantes durante la ceremonia.

Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

Mejor película iberoamericana de ficción

“Aún es de noche en Caracas”

“Belén”

“Los Domingos”

“El agente secreto” — Ganadora

“Sirât”

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

“Anatomía de un instante”

“Chespirito: Sin querer queriendo”

“El Eternauta” — Ganadora

“Las Muertas”

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Álvaro Morte — “Anatomía de un instante”

Javier Cámara — “Yakarta”

Leonardo Sbaraglia — “Menem”

Ricardo Darín — “El Eternauta” — Ganador

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Canela Peña — “Furia”

Carla Quílez — “Yakarta”

Griselda Siciliani — “Envidiosa”

Paulina Gaitán — “Las Muertas” — Ganadora

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”

Dolores Fonzi — “Belén”

Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador

Oliver Laxe — “Sirât”

Mejor guion

Alauda Ruiz de Azúa — “Los Domingos”

Kleber Mendonça Filho — “El agente secreto” — Ganador

Oliver Laxe y Santiago Fillol — “Sirât”

Simón Mesa Soto — “Un poeta”

Mejor interpretación masculina

Alberto San Juan — “La Cena”

Guillermo Francella — “Homo Argentum”

Ubeimar Ríos Gómez — “Un poeta”

Wagner Moura — “El agente secreto” — Ganador

Mejor interpretación femenina

Blanca Soroa — “Los Domingos” — Ganadora

Dolores Fonzi — “Belén”

Natalia Reyes — “Aún es de noche en Caracas”

Patricia López Arnaiz — “Los Domingos”

Mejor película documental

“Apocalipse nos Trópicos” — Ganadora

“Bajo las banderas, el sol”

“Flores para Antonio”

“Tardes de soledad”

Mejor película de animación

“Decorado”

“Kayara”

“Olivia & Las Nubes” — Ganadora

“Soy Frankelda”

Mejor ópera prima

“La misteriosa mirada del flamenco”

“Manas”

“No nos moverán”

“Sorda” — Ganadora

Una gala marcada por el crecimiento del audiovisual iberoamericano

La edición 2026 volvió a mostrar el crecimiento que atraviesan las producciones iberoamericanas tanto en cine como en series. Historias con fuerte impacto emocional, propuestas cada vez más ambiciosas y proyectos que lograron trascender fronteras dominaron una ceremonia que combinó homenajes, emoción y reconocimientos para algunas de las figuras más importantes del mundo audiovisual en español.