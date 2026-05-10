Arrancaron los playoffs del Torneo Apertura: Belgrano dio el golpe, Huracán eliminó a Boca y así siguen los cruces

Comenzaron los octavos de final del Torneo Apertura 2026 con varias sorpresas, clásicos calientes y eliminaciones inesperadas. Belgrano venció a Talleres después de 25 años y Huracán sacó a Boca en la Bombonera. River, Racing e Independiente juegan este domingo por un lugar en cuartos.

La fase decisiva del Torneo Apertura 2026 ya está en marcha y los playoffs comenzaron con una jornada cargada de emociones, clásicos históricos y fuertes impactos deportivos.

Los octavos de final arrancaron este sábado 9 de mayo y ya dejaron algunas sorpresas importantes: Belgrano eliminó a Talleres en el clásico cordobés y Huracán dio uno de los grandes golpes al dejar afuera a Boca Juniors en la Bombonera. El certamen tendrá su definición el próximo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La fase eliminatoria comenzó con un duelo histórico entre Belgrano y Talleres, en el primer enfrentamiento “mata-mata” entre ambos clubes por torneos organizados por la AFA. El Pirata se impuso 1-0 gracias al gol de Francisco González Metilli y consiguió una clasificación histórica. Además, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski logró volver a vencer a Talleres después de 25 años. Con este triunfo, Belgrano avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Unión de Santa Fe.

Huracán eliminó a Boca en la Bombonera

La otra gran noticia del sábado se dio en la Bombonera, donde Huracán derrotó 3-2 a Boca Juniors en tiempo suplementario y lo dejó eliminado del torneo. El Globo, dirigido por Diego Martínez, aprovechó los errores defensivos del Xeneize y golpeó en momentos clave para avanzar de ronda. La eliminación profundizó la crisis futbolística de Boca y dejó nuevamente bajo presión al entrenador Claudio Úbeda. En los cuartos de final, Huracán enfrentará a Argentinos Juniors, que derrotó 2-0 a Lanús en La Paternal.

Unión dio otro golpe en Mendoza

En otro de los cruces destacados, Unión venció 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y avanzó a los cuartos de final. El Tatengue, que había ingresado a playoffs como octavo de la Zona A, volvió a sorprender y ahora se medirá frente a Belgrano por un lugar en semifinales.

River, Racing e Independiente juegan este domingo

La actividad continuará este domingo con otros cuatro cruces decisivos. La jornada comenzará con el partido entre Rosario Central e Independiente desde las 15:00 en el Gigante de Arroyito. Más tarde, Estudiantes de La Plata recibirá a Racing Club a partir de las 17:00. Luego será el turno de River Plate, que enfrentará a San Lorenzo en el estadio Monumental desde las 19:00.

Por último, Vélez Sarsfield jugará frente a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 21:30 en Liniers.

river-plate-v-boca-juniors-torneo-apertura-betano-2025 Cómo avanza el calendario del Torneo Apertura Marcelo Endelli/Getty Images

Cómo sigue el calendario del Apertura

El reglamento establece que, en caso de empate durante los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.

Los cuartos de final se disputarán entre semana:

Martes 12 de mayo: partidos surgidos de las llaves del sábado.

Miércoles 13 de mayo: partidos surgidos de las llaves del domingo.

Las semifinales se jugarán:

Sábado 16 de mayo.

Domingo 17 de mayo.

La gran final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será la primera definición del torneo local en Córdoba desde la Supercopa Argentina 2024, cuando River Plate venció 2-1 a Estudiantes de La Plata.