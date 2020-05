La Plata asegura estar en zona gris y le reclama a Provincia apertura de comercios

Por su parte, en declaraciones radiales recientes la ministra de Gobierno Teresa García dejó en claro que existió una discusión con un grupo de intendentes que “parecen no entender cuál es la situación. Todos estamos con ganas de levantar la persiana del negocio. Pero recién está empezando la circulación del virus. El coronavirus no es patrimonio del Conurbano, ni de los barrios humildes”.

Según información del Ministerio de Gobierno provincial, en la Plata están habilitadas actividades como cobranza de servicios e impuestos, venta de comercio minorista (en formato delivery), atención médica y odontológica, laboratorios de análisis clínicos y diagnósticos por imágenes, ópticas y atención a víctima de violencia de género. “Además de los comercios, incluimos el colegio profesional. Hay 20 industrias que enrolan a más de 1500 trabajadores cada una que ya tuvieron el visto bueno. Pero no es suficiente”, sostienen desde la Ciudad que gobierna Julio Garro, referente de Juntos por el Cambio.

En diálogo con este diario el presidente de la Federación Empresaria Platense (FELP), Gustavo Celestre, manifestó que “tenemos un parate del 95 por ciento de los rubros. Estamos en una situación de paro total de pagos de aportes; cheque devueltos, caída de moratoria y con un problema terrible de sueldos ya que fueron muy pocos los que calificamos para los bancos para pagar los sueldos. Tenemos 70 días de atraso y no hay posibilidad de recupero si no hay apertura. Hasta el viernes pasado ya había cerrado 365 locales y esto es minuto a minuto. El 50 por ciento de los comercios que no cerraron están en una situación desesperante”.

De los 5 mil locales de cercanía que hay en La Plata sólo están abierto el 10 por ciento entre ferreterías, alimentos y farmacias.

“Necesitamos que se abran los locales de proximidad. Y que se revea nuestra situación de manera diferenciada. Hoy en día necesitamos de una ayuda del 100 por ciento y en carácter de urgencia ya que hablamos de más de 4500 locales en los que cada uno tiene dos o tres empleados”, finaliza Celestre.