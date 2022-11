Los bonos en dólares trepan 15,6% en noviembre por mejor clima global (el mercado discute perspectivas)

En esta línea, un informe de Balanz subrayó que la recuperación en los precios de los activos llevó al riesgo país a retroceder a niveles observados a mediados de año y a ubicarse más de 400 puntos básicos por debajo de los valores observados a mitad del mes pasado. “Esta caída de 17% en la prima de riesgo local se ubicó por encima a lo observado a nivel global y regional, donde la reducción fue de 7% y 9%, respectivamente”, indicó.

Matías Waitzel, asesor financiero de Grupo IEB, señaló: “La paridad de los bonos argentinos Hard Dollar se encuentra muy atractiva. Suponiendo una reestructuración agresiva, todo indicaría que el inversor que ingrese en este set de precios se vea favorecido. La principal causa fue un contexto global favorable para la renta fija tras el informe del dato de inflación de Estados Unidos, el cual se ubicó por debajo de los niveles esperados. La tasa de variación anual del IPC Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos de octubre de 2022 fue de 7,8%, 4 décimas inferior a la del mes anterior. De forma que la inflación acumulada en 2022 es del 6,9%, este factor sumado al dato de empleo, implicaría que la suba de tasas de la Fed estaría dando resultado, con lo cual a futuro estas subas de tasa podrían desacelerarse haciendo seguir la tendencia favorable para la deuda de países emergentes como la Argentina. Otro driver clave para la deuda pueden ser los drivers políticos locales, que van a ser actores claves durante 2023”.

Desde Grupo Bull Market sostuvieron que “al principio, las subas fueron más genuinas sustentadas por el mayor apetito de riesgo, pero las últimas ruedas cuando se empezó a disparar el CCL, algunas compras de moneda extranjera de los bonos soberanos fueron para sostener su escalada”.

¿Cómo siguen?

Mauro Natalucci, analista financiero en Rava Bursátil, sostuvo que mayores subas son posibles. “Las paridades están demasiado bajas y creo que los bonos tienen un rally alcista que podría continuar. Si bien aún no terminan de despegar, creo que son una oportunidad de compra”, detalló.

Aunque desde Balanz destacaron que la recuperación observada durante este último mes aportó una base sólida para la renta fija local, advirtieron que empeoraron los factores locales. “El factor idiosincrático no acompañó la mejora global en la perspectiva por riesgo, en donde la incertidumbre acerca de la dinámica de reservas y la política cambiaria se vieron influenciadas por una inflación que se mantiene arriba del 6% mensual, junto con ajustes salariales y controles de precios que apuntan a postergar un plan de estabilización. Con el período estacional de mayor liquidación de divisas atrás, el foco seguirá en la dinámica de acumulación de reservas y en la velocidad de depreciación del tipo de cambio, particularmente en un entorno donde el prospecto de una sequía en 2023 le pueda quitar dinamismo a las exportaciones”, destacó el informe.

Asimismo, desde Grupo Bull Market, señalaron que “la recuperación no es sostenible en el largo plazo; por lo menos no la suba que veníamos viendo hasta ahora, o sea que, sin reforma estructural, los bonos no van a valer mucho más de lo que valen hoy”.