Massa destrabó $2 mil millones y UTA levantó paro, pero sigue puja con provincias

Los $2 mil millones extra fueron acordados en un encuentro ayer entre el gremio y el Gobierno nacional, del que no participó la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). La reunión se inició en la cartera laboral que conduce Raquel “Kelly” Olmos pero que luego continuó en Economía, encabezada por Massa y con la presencia además de Olmos y del ministro de Transporte, el renovador Alexis Guerrera.

Sin embargo, los fondos extra quedan lejos de la aspiración de los gobernadores, que vienen batallando -con foco en el Congreso- una actualización de los recursos de este año para elevar los $46 mil millones originariamente previstos a $59.500 millones.

Si bien la intervención de Massa enfría -al menos por el momento- la conflictividad en el sector, en los hechos asoma como una suerte de “parche” que no acalla los reclamos de las provincias, que exigen una actualización en las remesas este año por $13.500 millones, en medio de la febril discusión por el Presupuesto 2023 que el oficialismo busca aprobar en la sesión de hoy en Diputados.

Por lo pronto, hoy en el Ministerio de Trabajo será rubricado un convenio que -según fuentes nacionales- consigna ese aporte extra y el compromiso del gremio de levantar el paro, lanzado para reclamar el pago de un aumento salarial ya acordado en paritarias y que iguala a los choferes del interior con la recomposición cosechada por sus pares del AMBA.

Por su parte, desde la UTA hablaron de un “principio de acuerdo salarial para los trabajadores del interior del país” que “ratifica la unidad salarial en todo el país”.

Pero ese aporte no termina de cerrar la ecuación de recursos, advierten desde las provincias, más allá de su signo político. “No es suficiente y está haciendo falta llegar a los $59.500 millones, que es el número que estaba en la Comisión de Transporte de Diputados; vamos a seguir insistiendo, porque de esta forma va a ser complicado poder pagar los sueldos en lo que queda del año”, dijo un funcionario de Transporte provincial a este diario. “Lo único positivo es que se va a hacer con los pasajeros en el colectivo y no abajo, porque si teníamos tres días de paro iba a ser una catástrofe”, agregó.

“No resuelve ni siquiera todo 2022; mientras que a AMBA se le aumenta el presupuesto nacional para transporte mes a mes, el interior viene muy rezagado”, advirtieron desde otro distrito. “No es lo que queríamos aunque es una mejora, pero nadie nos dijo que teníamos que poner nada; hasta que no firmemos los convenios por noviembre y diciembre no lo sabremos”, dijeron desde otra provincia.

En despachos nacionales aseguraron ayer a Ámbito que “los gobernadores deben poner la plata que corresponda a cada jurisdicción; el mismo monto, o más”.

Ese dato barajaban ayer en Fatap. “Sé que a las provincias les van a pedir un esfuerzo”, aseguró su titular, Gerardo Ingaramo, a Aire de Santa Fe. “El paro está levantado, pero si no hay fondos no sé cómo vamos a llegar a un acuerdo; no tenemos claridad de números”, advirtió.