Javier Milei pone a prueba a los aliados: ¿vuelven a votar en contra de sí mismos con la ley de Etiquetado?

Al igual que ocurrió con la restricción al régimen de zona fría, con la derogación de la ley resistida por las alimenticias, se verá cómo varios legisladores votarán en contra de algo que apenas unos años atrás acompañaron. Además, algunos de los que votaron la ley hoy son funcionarios de LLA.

Se viene un nuevo desafío para los diputados y senadores con historia en el Congreso . Así como la semana pasada en la Cámara baja más de un aliado al Gobierno se vio obligado a votar a favor de la restricción al régimen de zona fría cuya ampliación había acompañado apenas unos años atrás, ahora Javier Milei los vuelve a poner a prueba. Esta vez, con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos , sancionada en 2021.

La Libertad Avanza volvió a la carga con nuevos proyectos de ley esta semana. Entre los proyectos que se enviaron al Congreso, el Gobierno presentó uno que busca derogar la ley que obliga a informar, mediante octógonos negros y en un lugar visible, la composición real de los alimentos . En su momento, el texto fue fuertemente resistido por la industria .

Ahora, el gobierno de Milei, atento al reclamo del sector, va por su derogación. Y, al igual que lo que ocurrió con la restricción de zona fría, se verá cómo varios legisladores votarán, por decirlo de alguna manera, "en contra de sí mismos". Tal fue el caso de, por ejemplo, la cornejista Pamela Verasay que, como senadora, acompañó la ampliación del régimen. La semana pasada, ya como diputada, votó el proyecto libertario para dar marcha atrás con esa misma ampliación.

Con la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos se verán varias contradicciones. ¿El motivo? Hoy son aliados al gobierno de Javier Milei.

La frase “nadie resiste un archivo” tranquilamente se podrá aplicar en ambas Cámaras, si avanza el proyecto que deroga la ley de Etiquetado. Durante su debate, el texto dividió aguas en Diputados, incluso, dentro de varios bloques. Recibió 200 votos a favor y 22 en contra . Hubo 16 abstenciones y 18 ausencias.

ley de etiquetado frontal 2022.jpg La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos dividió aguas en Diputados.

En cambio, en el Senado, su acompañamiento fue casi unánime, aunque hubo diferencias al momento de la votación en particular. El texto registró 64 votos a favor y 3 en contra, todos votos de legisladores de provincias azucareras. Hubo 5 ausencias. Entre ellas, la de Carlos Menem, por entonces senador del Frente de Todos, que acompañó el proyecto.

En Diputados, son varios los casos de legisladores que acompañaron con su voto la iniciativa sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández pero que ahora integran la bancada oficialista. ¿Votarán en contra de un proyecto impulsado por Milei? Cuesta imaginarlo. Tal vez, esos diputados se excusarán diciendo que, con el correr de los años, la ley no surtió el efecto esperado. Pero la contradicción dará de qué hablar.

El día que la Cámara que conduce Martín Menem vote la derogación, habrá que poner la lupa en, por caso, Luis Petri. El ex ministro de Defensa de LLA integraba el bloque de la UCR cuando el proyecto recibió media sanción en la Cámara baja. Él lo acompañó con su voto. Todo indicaría que ahora votará por su derogación. Lo propio hicieron, en esa misma Cámara, dos gobernadores que hoy están muy cerca de la Casa Rosada: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

Ambos gobernadores, ¿enviarán a sus diputados a rechazar la derogación? Cuesta imaginarlo, sobre todo cuando la semana pasada, sus diputados votaron en contra de sus distritos, al acompañar la restricción de zona fría. Un dato extra: la cornejista Verasay, que hoy preside el bloque UCR, era senadora cuando la ley de Etiquetado Frontal se aprobó. Ella acompañó esa ley. Ahora, ¿votará en favor de su derogación? “Están estudiando los proyectos”, dijeron desde su entorno. Lo propio hicieron sus compañeros de bloque Eduardo Cipolini.

Algunos diputados que en su momento también ocupaban una banca, y acompañaron la ley son, por caso, Karina Banfi –en aquel entonces integraba el bloque UCR–, así como también Gisela Scaglia, hoy jefa del bloque Provincias Unidas, al igual que su compañero de bancada, José Nuñez. En ese momento, ambos eran del PRO. El bloque amarillo, en ese momento, se mostró totalmente fracturado: hubo libertad de acción. Hubo votos a favor de la iniciativa, en contra, abstenciones y ausencias.

Es más, tiempo después, dos diputados de ese espacio, Daiana Fernández Morelo y Alejandro Bongiovanni (hoy en el bloque violeta) presentaron un proyecto para derogar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

En ese momento, además, el bloque que se referenciaba en Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, acompañó la iniciativa. Hoy, el exgobernador es diputado nacional. Y su esposa, Alejandra Vigo, senadora. En aquel momento, ella era diputada y levantó la mano en favor de la iniciativa. Habrá que ver qué postura mantiene el actual gobernador, Martín Llaryora, luego de enfrentarse muy fuertemente con la Rosada por la restricción al régimen de Zona Fría.

También habrá que poner la lupa en la bancada de LLA. Allí conviven Pablo Ansaloni y la bullrichista Laura Rodríguez Machado. Ambos también eran legisladores cuando se sancionó la ley. Él era diputado; ella, senadora. Se da por descontado que ambos acompañarán la derogación libertaria.

Laura Rodríguez Machado.jpeg Rodríguez Machado acompañó la sanción de la ley, pero con reparos. Senado de la Nación.

Y, de hecho, Rodríguez Machado argumentó, en diálogo con este medio, los motivos: “Cuando la ley de Etiquetado Frontal se debatió en el Senado, acompañé en general el objetivo de brindar más información al consumidor. Y lo hice porque sigo creyendo firmemente que los argentinos tienen derecho a saber qué consumen, qué composición tienen los alimentos y cuáles son sus características nutricionales”.

Dicho esto, la cordobesa recordó: “Me abstuve específicamente en artículos centrales como el 6 y el 19. Porque ya en ese momento advertía problemas importantes en el diseño del sistema que se estaba impulsando”.

Para la bullrichista, la ley “generó situaciones absurdas donde alimentos profundamente diferentes recibían advertencias prácticamente equivalentes, dificultando que el consumidor pudiera distinguir realmente entre perfiles nutricionales diversos”. Así como también. destacó que la ley generó “costos muy elevados vinculados al rediseño de envases, adecuaciones técnicas, cambios de producción y exigencias burocráticas crecientes que afectaron especialmente a quienes menos capacidad financiera tenían para absorberlas. Porque cuando el Estado sobrerregula, muchas veces termina favoreciendo indirectamente la concentración económica en favor de los actores más grandes”.

Por todo esto, la diputada asegura que “algunos intentan instalar una contradicción política donde en realidad hubo siempre coherencia, responsabilidad y una mirada crítica que el tiempo terminó confirmando”.

De yapa, el por entonces diputado de la UCR, Alejandro Cacace, no solo votó la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Sino que fue miembro informante en la sesión que se votó el proyecto –es decir, fue el diputado que defendió la letra chica de la iniciativa. Hoy, el puntano no es diputado, sino que es funcionario del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y una de sus principales espadas.

Senado: cómo votaron los aliados a Milei

En el Senado, por donde arrancará el debate de la derogación, también hay legisladores que participaron de la aprobación de la ley. Entre ellos, Carlos “Camau” Espínola, quien acompañó la ley. ¿Volverá a hacerlo o acompañará su derogación? Hoy, el senador suele votar con La Libertad Avanza. Quien también era senador en aquel momento es el hoy diputado Martín Lousteau. El radical acompañó la ley y se da por descontado que, desde la Cámara baja acompañe una ley libertaria.

¿Otro dato de color? La hoy embajadora en Canadá –elegida por Milei– Lucila Crexell era senadora cuando se sancionó la Ley de Etiquetado y la acompañó.

Quienes también acompañaron la ley tanto en Diputados como en el Senado son los misioneros que se referenciaban en el mandamás Carlos Rovira, quien suele votar con el Gobierno. ¿Lo volverán a hacer?