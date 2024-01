Mocata: “Los algoritmos están dominados por las discográficas”

Fabrizio Mocata: Nos conocimos en el Festival de Tango de Granada, hice algunos temas en piano y me propuso unirme al dúo. Nos reencontramos en 2022 en Europa y él necesitaba un músico para una fecha en Italia. Desde allí establecimos una comunión artística y decidimos grabar juntos, en Italia en el 2022 y en Buenos Aires en febrero de 2023 con contrabajo de Pablo Motta. “Tango cruzado” es una síntesis de nuestra colaboración.

F. M.: Dos clásicos son El choclo y Desde el alma. El primero es conocido por todo el mundo y lo tocamos en tiempo de vals. Y el segundo al revés, es vals y lo tocamos en tiempo de tango. Los otros clásicos representan variedad de estilos y una mirada al tango personal aún siendo de varias épocas y expresan nuestra visión del tango y de la música. Che Papusa hoy es muy parecido a una canción tradicional de Génova y Derecho viejo fue versionado muchas veces. Tengo en la memoria y el oído la versión de Forever Tango como de Juan Darienzo. Las dos milongas de Atahualpa Yupanqui es como una larga introducción de la milonga El llorón que decidimos versionar en forma nueva con improvisación pero siempre fiel al pulso y la marca. Elegimos en función del movimiento y del baile.

P.: ¿Cómo es la continuidad entre esos clásicos y los temas propios?

F. M.: No es un disco de tango sino nuestra visión del tango. En esa idea los originales son versiones nuestras. Pase sensible es una milonga moderna con energía y fuerza, mi tema Cruzando aguas es pura melodía, está suspendido y es una búsqueda armónica y melódica refinada. Se justifica ahí Piazzolla que es también una forma de hacer un trámite entre los clásicos y nuestros temas.

P.: ¿Qué puede decir del público?

F. M.: Es fundamental buscar una forma de comunicación con el público. En Estados Unidos hay mucha tendencia al show y performance y es más fácil encontrar esa comunicación. También en España e Italia pero en el norte de Europa eso es más difícil. En América Latina hay mucho amor al tango en Colombia, toqué en el Festival de Medellín y siempre volver a Montevideo y Buenos Aires, a las tierras donde el tango ha nacido, es muy importante. Es como una confirmación de lo que estoy haciendo, sobre todo porque soy nacido en Italia y no tengo el tango en mis raíces primarias sino la ópera y la cancioneta napolitana. No han sido muchos los italianos que se hayan distinguido en el tango y en Buenos Aires así que me siento privilegiado.

P.: ¿Cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

F. M.: Tienen que ser una ayuda pero nunca sustituirán la idea de composición y ejecución. Es muy importante tocar el piano acústico y comunicar con eso, sé utilizar las tecnologías para crear música electrónica, mezclar pero esas herramientas siempre al servicio de la música en vivo.

P.: ¿Cómo es tocar en la era Spotify y la influencia de las redes?

F. M.: Mi primer disco se llamó “Puccini modos”, no está en redes ni Spotify y se vendían muchos discos. Ahora el físico es un souvenir o carta de presentación porque todo es gratis y accesible en redes. Eso ayuda a difundir rápidamente pero no genera sustento al músico que tiene que bancar gastos de producción del trabajo. Al final uno tiene que lograr sus seguidores. Con las redes hay que estar atentos, compartir contenidos pero no es parte del carácter solitario del músico.