Jair Bolsonaro desafió a la Corte de Brasil, habló con la prensa y mostró la tobillera: "Máxima humillación"

ssstwitter.com_1753141925320 El expresidente Jair Bolsonaro muestra su tobillera electrónica. Gentileza: Metropoles

"No robé del erario público, no malversé fondos públicos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es un símbolo de la mayor humillación en nuestro país. Una persona inocente. Lo que le están haciendo a un expresidente de la República es cobardía. Enfrentaremos a todos y a todo. Lo que me importa es la ley de Dios", se quejó el exmandatario.