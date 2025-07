Lula Da Silva criticó las sanciones de EEUU contra los jueces de la Corte Suprema de Brasil

La medida de EEUU se dio horas después de que Bolsonaro fuera obligado a usar una tobillera electrónica y a permanecer en Brasilia en el marco de su presunto intento de golpe de Estado tras las últimas elecciones presidenciales que vieron victorioso a Lula.

En palabras de Rubio, el Tribunal Supremo Federal de Brasil “creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil para tomar como blanco a los estadounidenses”, según un comunicado.

Trump, aliado de Bolsonaro, ya anunció aranceles del 50% a la exportaciones brasileras a partir de 1 de agosto por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente y Lula ha amenazado con medidas recíprocas.

marco rubio bbc (1).jpg Las sanciones fueron anunciadas el viernes por el secretario de Estado, Marco Rubio. Gentileza: BBC

El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil le impuso al exmandatario Jair Bolsonaro la tobillera electrónica y le prohibió usar redes sociales en el marco de la causa en su contra por un intento de golpe de Estado en 2023. Otra de las restricciones le impide hablar con personas bajo investigación, embajadores y diplomáticos. Deberá cumplir arresto domiciliario.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que buscará la reelección para 2026 para evitar la vuelta de "una banda de lunáticos" al poder. Lo dijo durante un acto público en el estado de Ceará.

"No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi destruyó el país en los últimos años. Pueden tener la seguridad de que ellos no volverán", apuntó Da Silva durante un acto público en Missao Velha, Ceará (noreste).

Allí, también anunció inversiones para la construcción de la línea ferroviaria Transnordestina y agregó: "Pero no es que no volverán porque Lula no quiere, no volverán porque ustedes, el pueblo, no va a dejar que ellos regresen", sentenció.