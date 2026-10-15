El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: "Debemos esperar"

Pietro Parolin advirtió que la visita prevista para noviembre dependerá de la recuperación del Papa y de las indicaciones de los médicos tras la operación por un tumor maligno en el pulmón.

Vaticano advirtió que la visita del papa León XIV a la Argentina depende de su recuperación tras operación.

El Vaticano introdujo cautela sobre la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de la operación a la que fue sometido en Roma para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin , señaló que todavía no es posible confirmar si el Pontífice podrá afrontar la gira por Sudamérica.

“ Dependerá de cómo van las cosas ”, sostuvo el cardenal, según declaraciones reproducidas por el diario italiano Corriere della Sera. También remarcó que primero habrá que esperar a que León XIV reciba el alta hospitalaria y conocer las evaluaciones de su equipo médico antes de tomar una decisión sobre el viaje.

Parolin reconoció que sigue preocupado por la salud del Papa, aunque expresó su confianza en los profesionales que lo atienden. Además, advirtió que, si la evolución clínica lo requiere, el Pontífice podría reorganizar su agenda y modificar sus compromisos al frente de la Iglesia católica.

Según el parte médico difundido por el Vaticano, el Pontífice realizó ejercicios de movilidad completa y recibió controles que confirmaron una buena recuperación del pulmón operado. También celebró misa en una sala del hospital por segundo día consecutivo.

Durante su internación, León XIV recibió al arzobispo Paolo Rudelli , una de las principales autoridades de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, con quien mantuvo una reunión de trabajo.

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El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se mostró optimista ante la posibilidad de que el Pontífice pueda realizar una aparición pública el domingo para rezar el Ángelus desde el hospital. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad dependerá de cómo avance la convalecencia.

Qué se sabe sobre el viaje de León XIV a la Argentina

La gira sudamericana del Papa está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. En el caso argentino, el itinerario contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque todavía no hay confirmaciones definitivas sobre su realización.

La evolución médica será clave para definir si León XIV está en condiciones de afrontar los desplazamientos y la agenda de actividades públicas. Por el momento, el Vaticano mantiene suspendidos sus compromisos hasta el martes 20 de octubre, mientras continúa la recuperación.

En paralelo, los médicos deberán analizar los tejidos extraídos durante la operación para determinar las características del adenocarcinoma pulmonar y establecer si será necesario algún tratamiento adicional. Los resultados podrían conocerse entre el 23 y el 27 de octubre.

Hasta entonces, la visita a la Argentina permanece en pie, pero su concreción dependerá de la evolución del Papa y de las indicaciones de su equipo médico.