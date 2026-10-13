Quién es Stéfano Margaritora, el especialista que operará al papa León XIV

El Vaticano confirmó que la intervención se realizará en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice permanecerá aproximadamente una semana en recuperación.

La operación del papa León XIV por un nódulo pulmonar en etapa inicial encendió las alarmas del Vaticano y el mundo.

La operación del papa León XIV por un nódulo pulmonar en etapa inicial encendió las alarmas del Vaticano y el mundo. Será llevada a cabo este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma y el encargado de la intervención será el médico Stéfano Margaritora , especialista en cirugía videoasistida y robótica.

Margaritora, cirujano encargado de coordinar al equipo médico del Gemelli, es un destacado especialista torácico en técnicas mínimamente invasivas , con más de 400 publicaciones en revistas científicas internacionales.

Actualmente, cumple con la dirección de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS de Roma y es además profesor titular de Cirugía Torácica y director de la Escuela de Especialización de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

En relación con la intervención que le realizará a León XIV, un punto a destacar es el expertise de Margaritora en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la cirugía torácica videoasistida (VATS, por sus siglas en inglés): se trata de una modalidad de cirugía torácica utilizada para tratar numerosas enfermedades del tórax y considerada una de las últimas innovaciones en cirugía pulmonar mínimamente invasiva.

Margaritore, el médico responsable de la operación al Papa.

Gemelli, el hospital de los Papas: del atentado a Juan Pablo II y el antecedente de Francisco a la operación de León XIV

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, volverá a quedar en el centro de la atención internacional por la salud de un pontífice. León XIV anunció que se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes. La intervención está prevista para este martes 13 y el Vaticano estima que la internación posterior demandará alrededor de una semana, a menos de un mes de la visita del Sumo pontífice a la Argentina.

La noticia vuelve a poner el foco en una institución que, con el paso de las décadas, construyó un vínculo particular con la Santa Sede. El Gemelli fue el hospital al que trasladaron de urgencia a Juan Pablo II tras el atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro en 1981 y donde Francisco recibió atención médica en distintas oportunidades, incluida su prolongada internación por problemas respiratorios en 2025.

Los orígenes del hospital se remontan a 1934, cuando el papa Pío XI donó 37 hectáreas en la colina de Monte Mario, en Roma, para impulsar la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

El proyecto tomó forma varias décadas después. En 1961, durante el pontificado de Juan XXIII, se inauguró la Facultad de Medicina y, tres años más tarde, el 10 de julio de 1964, el Policlínico Gemelli recibió a sus primeros pacientes y fue inaugurado oficialmente.