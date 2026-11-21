Los mensajes del Papa invitan a pensar cómo incorporamos tecnología, lideramos las empresas y asumimos nuestra responsabilidad para construir un mundo del trabajo que ponga a las personas en el centro.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una pregunta para el mundo del trabajo: cómo avanzar sin perder de vista a las personas. En términos futboleros, fue una gran charla técnica en el entretiempo: una pausa para revisar lo que hicimos y decidir cómo jugar lo que viene. El partido económico y laboral todavía está abierto y tenemos chances de seguir avanzando.

Lo vivido en esos días también invita a pensar en nuestra capacidad de convivir entre distintas creencias. Más allá de la religiosidad institucional de cada uno, el encuentro mostró una fuerza comunitaria singular. Pocas convocatorias en la Argentina se parecen tanto a la de la Selección ganando un Mundial: una marea humana albiceleste mezclada con el blanco y amarillo.

Detrás hubo un protagonista silencioso: los miles de voluntarios que sostuvieron la organización. En términos futboleros, son los hinchas genuinos de un club: acompañan, viajan, sostienen un sentimiento. Ese compromiso merece nuestra atención. Pretender gestionar una empresa o un país dejando afuera a quienes le dan vida y sostienen el juego es condenarse a jugar sin alma.

El diagnóstico que trazó León XIV, particularmente en su encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, expone nuestras asignaturas pendientes más dolorosas: la pobreza estructural, la marginalidad, la informalidad laboral y una generación de jóvenes que muchas veces siente que debe emigrar para construir un proyecto de vida.

Con una Ley de Modernización Laboral sancionada este año y los interrogantes que plantea la inteligencia artificial, el debate de fondo no es si debemos incorporar tecnología, sino para qué y bajo qué reglas. Si antes de la visita advertía sobre el riesgo de jugar con un VAR secreto y algoritmos opacos, el paso siguiente es preguntarnos: ¿por qué no convertimos a la IA en una inteligencia afectiva y creativa? ¿Por qué no hacemos de ella una herramienta liberadora de tiempo y de capacidades humanas, en lugar de reducir a las personas a recursos descartables, medidos solo por su eficiencia?

Como señaló el Papa, la técnica debe estar supeditada a la ética y el algoritmo nunca puede reemplazar el discernimiento humano. Para que eso ocurra en nuestras pymes y corporaciones, necesitamos reconfigurar el sentido del éxito.

En la vigilia con los jóvenes alertó contra el ídolo del “éxito a cualquier precio”; ante el empresariado, advirtió que la empresa se deshumaniza cuando el beneficio financiero se convierte en el único criterio de triunfo. No podemos ganar el partido de cualquier manera. En las relaciones laborales y en los negocios, el cómo es fundamental. Basta de atajos y de trampas que terminan destruyendo la confianza.

Si me tocara entrar hoy como técnico al vestuario de una empresa argentina, apartaría por un segundo al capitán, al dueño, al CEO, al líder que toma decisiones en un contexto siempre volátil, y le diría al oído:

“Sos el corazón de este equipo; tu sangre tiene que correr por las venas de tus compañeros. Prioricemos la calidad por sobre la cantidad. Olvidate por un minuto del ruido del contexto y enfocate en lo verdaderamente importante. No te canses de ayudar a tus compañeros. No busques los flashes ni corras atrás del reportaje final. Hablá con tu equipo: necesitamos más miradas diversas en la cancha y menos sesgos.”

Ese liderazgo de servicio tiene nombre propio en la historia empresarial argentina y fue reivindicado por León XIV: el venerable Enrique Shaw, quien entendió que una industria no es solo un engranaje productivo ni un vehículo de acumulación, sino una verdadera “comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Pero ningún partido se da vuelta con un solo jugador. Cada actor debe asumir su responsabilidad:

Los empresarios, arriesgando capital con visión de largo plazo y apostando al desarrollo integral de su gente.

Los sindicatos, ejerciendo su rol solidario y tendiendo puentes hacia los trabajadores informales, precarizados y excluidos, en lugar de atrincherarse en esquemas del siglo pasado.

El Estado, construyendo seguridad jurídica, previsibilidad y reglas claras para una economía al servicio de la persona.

La Argentina es una tierra bendecida. Estos días nos lo recordaron: en la alegría de la gente, en el respeto entre creyentes y no creyentes, en el orgullo por nuestra tierra y nuestras canciones, en la hospitalidad. Vimos algo de lo mejor que tenemos y de lo que somos capaces cuando nos encontramos.

El entretiempo terminó. Ahora nos toca llevar algo de ese espíritu a nuestras empresas, a nuestras relaciones laborales y a las decisiones de todos los días. Salir al segundo tiempo, cuidar el valor humano frente al avance de la tecnología y demostrar que en el trabajo, como en la cancha, los partidos más difíciles se ganan en equipo.

Abogado argentino especializado en Derecho Laboral