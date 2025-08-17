Donald Trump aseguró que Xi Jinping le prometió no invadir Taiwán durante su presidencia







El presidente estadounidense afirmó que su par chino le garantizó no avanzar sobre la isla mientras él esté en el poder.

Xi Jinping le aseguró a Donald Trump que no invadirá Taiwán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el mandatario de China, Xi Jinping, le aseguró que el gigante asiático no invadiría Taiwán mientras dure su presidencia, según informó CNN. En diálogo con Fox News, el republicano sostuvo que Xi le transmitió personalmente esa promesa durante una conversación reciente.

“Les diré, saben, que hay algo muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán, pero no creo que haya forma de que eso ocurra mientras yo esté aquí. Ya veremos”, señaló Trump en el programa Special Report. El republicano agregó: “Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. El presidente Xi me dijo eso, y yo le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’, pero también dijo: ‘Pero soy muy paciente, y China es muy paciente’”.

Ambos líderes mantuvieron en junio su primera llamada confirmada del segundo mandato presidencial de Trump. El mandatario estadounidense ya había dicho en abril que Xi lo había llamado, aunque entonces no detalló la fecha exacta de la conversación.

La postura de China ante Taiwán La cuestión de Taiwán sigue siendo uno de los focos de tensión más fuertes en la relación bilateral. China considera a la isla como parte de su territorio y ha prometido “reunificarse”, incluso por la fuerza si lo considera necesario. Taiwán, por su parte, rechaza enérgicamente esas reclamaciones de soberanía y defiende su autonomía.

La embajada china en Washington subrayó el viernes que el tema de Taiwán es “el asunto más importante y sensible” en el vínculo con Estados Unidos. “El Gobierno de Estados Unidos debe adherirse al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, manejar los asuntos relacionados con Taiwán con prudencia y salvaguardar sinceramente las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, afirmó el portavoz Liu Pengyu en un comunicado.

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla, tal como ocurre con la mayoría de los países. Si bien el Gobierno taiwanés aún no respondió directamente a las declaraciones de Trump, el sábado un alto legislador del Partido Progresista Democrático expresó públicamente su agradecimiento. “Taiwán agradece el apoyo de nuestro principal aliado. Sin embargo… la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo, ni puede depender únicamente de la ayuda de los amigos. ¡Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental!”, escribió Wang Ting-yu, miembro del comité de defensa y asuntos exteriores del parlamento, en su página de Facebook.