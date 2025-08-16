Vladimir Putin calificó de "muy útil" su encuentro con Donald Trump y abrió la puerta a nuevas negociaciones

El presidente de Rusia aseguró que fue una reunión "oportuno". Por su parte, el republicano aseguró que pretende alcanzar un acuerdo de paz.

Vladimir Putin dio detalles de las negociaciones con Trump, con la guerra en Ucrania como el debate principal.

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este sábado que la reunión que mantuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump resultó “ oportuna ” y “ muy útil ”. Según explicó, durante el encuentro discutieron posibles caminos para poner fin al conflicto en Ucrania de “forma justa ”.

Un día después de la cumbre en Alaska , el líder del Kremlin se dirigió a altos funcionarios en Moscú y subrayó: “ Hacía mucho tiempo que no manteníamos negociaciones directas de este tipo a este nivel ”. A esto añadió: “ Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestra postura con calma y detalle ”.

Putin también destacó que “ la conversación fue muy franca, sustancial y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias ”.

El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó una ofensiva a gran escala en territorio ucraniano, lo que provocó la muerte de miles de civiles, la destrucción de ciudades enteras y el desplazamiento de millones de personas.

Pese a la expectativa generada en torno a la reunión en Alaska , el Kremlin no modificó su postura central. Putin reiteró que para alcanzar un acuerdo duradero deben abordarse “las causas primarias del conflicto”.

trump putin 1 Putin y Trump, con sensaciones positivas luego de la reunión en la base militar en Alaska.

Trump habló de un Acuerdo de Paz

Por su parte, el presidente estadounidense recurrió a su red Truth Social para celebrar el resultado de la reunión con Putin y su posterior llamada con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky. “¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN”, escribió.

Trump marcó un giro en su postura al insistir en un “Acuerdo de Paz” en lugar de un simple “Acuerdo de Alto el Fuego”. Según expresó: “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”.

Además, confirmó un próximo encuentro en la Casa Blanca: “El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!”.

La agenda de Zelensky

El presidente ucraniano había adelantado su visita y agradeció la invitación de Trump. “El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, aseguró.

Zelensky precisó que mantuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incorporó a varios líderes europeos. La comunicación se extendió por más de una hora y media.

Reclamo por la participación europea

El mandatario ucraniano subrayó que los aliados europeos de Kiev deben estar presentes en “todas las etapas” de las discusiones. Incluso reiteró su propuesta de un encuentro trilateral con Trump y Putin, formato que Ucrania impulsa pero que Rusia continúa rechazando.

En un comunicado oficial difundido en inglés, Zelensky manifestó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos”.

Finalmente, el presidente ucraniano agradeció “a todos los que ayudan” en la búsqueda de una salida que ponga fin a más de tres años de guerra.