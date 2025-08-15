Vladimir Putin afirmó que "si Trump era presidente, no habría habido guerra"

El líder ruso destacó los avances alcanzados con su par norteamericano y remarcó la importancia de un diálogo directo entre ambas potencias.

La histórica conferencia se realizó luego de más de dos horas de negociaciones en formato reducido entre Estados Unidos y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin , sorprendió este viernes al afirmar que la guerra en Ucrania “no hubiese comenzado” si Donald Trump hubiera estado al mando de Estados Unidos. La declaración se dio en el marco de una histórica conferencia de prensa tras la reunión bilateral en Alaska , en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, que se extendió por más de dos horas y media.

"Era importante salir de la confrontación y entrar al diálogo", señaló Putin al tomar la palabra. “Sólo tenía sentido una reunión aquí, porque nuestros países están separados por el mar y son vecinos cercanos”, agregó, resaltando la necesidad de encuentros directos entre los mandatarios.

El mandatario ruso aseguró que ambos líderes alcanzaron un “entendimiento” que podría allanar el camino hacia la paz en Ucrania , aunque no dio precisiones sobre los términos. Además, advirtió a Europa que no “torpedeé el progreso incipiente” y respaldó las palabras de Trump, destacando nuevamente que la guerra “no hubiese comenzado” bajo su hipotética presidencia.

Putin también hizo hincapié en la importancia de que los acuerdos sirvan como punto de partida no solo para la resolución del conflicto en Ucrania, sino también para relaciones pragmáticas y comerciales entre Rusia y Estados Unidos .

Se trata del primer cara a cara entre ambos líderes desde la Cumbre del G20 en Japón en 2019 y el primero desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

“Nuestro país busca una solución sostenible que erradique las raíces del conflicto, proteja los intereses de Rusia y restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo”, añadió, marcando un tono de diálogo y apertura hacia futuras negociaciones.

Y subrayó: "La seguridad de Ucrania también debe ser asegurada, estamos dispuestos a trabajar en ello. Espero que los resultados alcanzados nos ayuden a aproximar la paz y esperamos que en la Unión Europa y en Ucrania también, perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones y dejen de intentar socavar el proceso de paz".

Trump catalogó su relación con Putin como "fantástica"

Por su parte, Trump aseguró tener "una relación fantástica" con Putin, al tiempo que expresó que la "reunión fue muy productiva", y que llegaron a "algunos acuerdos". Sin embargo, remarcó que "algunos temas quedaron aparte, quizás el más significativo. Pero tenemos grandes oportunidades de lograr nuestro objetivo, no lo logramos hoy pero, estamos en camino gracias al presidente Putin y su equipo".

Trump adelantó que mantendrá contacto con la OTAN y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para seguir coordinando la postura de Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania. Y dejó en claro que la negociación todavía no está cerrada: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Al concluir la conferencia, Putin le indicó a Trump que la siguiente reunión se realizará en territorio ruso: “La próxima en Moscú”, afirmó, sellando el anuncio con un apretón de manos.

Previo a la conferencia, el enviado de Putin, Dmitriev, había calificado que “las conversaciones transcurrieron de forma excepcional”, mientras que el embajador ruso en Washington había sostenido que, por el momento, “el tono de la comunicación entre Rusia y EE.UU. es funcional, con foco en los resultados”. Ambos comentarios reflejan la intención de mantener un diálogo productivo durante la reunión. Tras la reunión, el ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, afirmó en un breve video compartido por la agencia Tass que se siente “excelente”.

La llegada de Putin a Alaska y encuentro con Trump

La llegada incluyó alfombra roja, un apretón de manos ante la prensa y fotos sobre una plataforma con la inscripción “Alaska 2025”. Luego, subieron a la limusina presidencial blindada conocida como “la bestia”, en la que habrían viajado solos durante algunos minutos antes de dirigirse al sitio del cónclave. Originalmente prevista como una charla uno a uno, la reunión adoptó finalmente un esquema tres contra tres, con la participación de asesores y funcionarios de ambas delegaciones.

En declaraciones previas al encuentro, Trump adelantó que no abordaría acuerdos económicos hasta que se detenga la guerra. “He notado que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que resolvamos la guerra”, señaló.

El mandatario estadounidense dijo que insistirá a Putin sobre la necesidad de frenar las muertes, advirtiendo que prolongar el conflicto “en realidad le perjudica”. Por su parte, el líder ruso elogió los esfuerzos “enérgicos” de Washington y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo nuclear si prospera la vía diplomática.