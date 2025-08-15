Este viernes 15 de agosto los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán en Alaska con motivo de la guerra en Ucrania. En una jornada cargada de mucha expectativa, el encuentro comenzará a las 11:30 (hora local). En la semana, ambos mandatarios expresaron su confianza sobre el resultado del cónclave, mientras que líderes mundiales centraron la atención en las negociaciones.
Donald Trump y Vladimir Putin, frente a frente en un encuentro clave por la guerra en Ucrania
Ambos mandatarios estarán junto a sus delegaciones. Trump cree que Putin "quiere la paz en Ucrania" y que "si es una mala reunión, terminará muy rápido".
El cónclave se llevará adelante en la base militar Elmendorf-Richardson, ciudad de Anchorage. En la previa del encuentro, Putin elogió los esfuerzos "enérgicos" de EEUU y hasta sugirió que ambas potencias "podrían alcanzar un acuerdo nuclear".
El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión esta mañana: “¡¡¡Mucho en juego!!!”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con Putin.
Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Se espera que ambos cuenten con una comitiva de cinco miembros.
Del lado de Rusia, la delegación está formada por:
- el canciller, Serguéi Lavrov;
- el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov;
- el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov;
- el titular de Finanzas, Antón Siluánov;
- el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.
De parte de EEUU, la CNN informó que la delegación contará con 16 funcionarios, incluyendo:
- al secretario de Estado Marco Rubio;
- el secretario del Tesoro Scott Bessent;
- el secretario de Comercio Howard Lutnick;
- el director de la CIA John Ratcliffe;
- la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt;
- el enviado especial para el Medio Oriente Steve Witkoff.
Trump llegó a expresar este jueves ante la prensa que "cree que Vladimir Putin quiere hacer la paz en Ucrania y que no se andará con rodeos".
“Vamos a averiguar la postura de cada uno. Y sabré en los primeros dos, tres, cuatro o cinco minutos si vamos a tener una buena o mala reunión”, declaró en la Casa Blanca y agregó: "Si es una mala reunión, terminará muy rápido. Y si es una buena reunión, lograremos la paz en un futuro muy cercano”.
Por su lado, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, el cual no estará presente, llegó a reclamar su participación en el encuentro.
"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió el sábado pasado a través de sus redes sociales. En esa línea, reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como sugirió Trump.
Cómo es la base militar de Alaska donde se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, mantendrán el próximo viernes una reunión en la Base conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, por sus siglas en inglés) para discutir, principalmente, una solución para el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La sede elegida tiene una particular historia, ya que fue una locación clave para vigilar y disuadir a la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
El encuentro en Alaska comenzará a las 16:30, hora argentina. El mismo comenzará con un "cara a cara" entre los mandatarios, seguido de un desayuno de trabajo junto a cinco altos funcionarios de cada país, según confirmó el Kremlin.
