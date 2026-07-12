EEUU lanzó nuevos ataques contra Irán y se agrava la tensión en el estrecho de Ormuz

El Comando Central confirmó una nueva ofensiva sobre las ciudades portuarias del sur iraní para deteriorar la capacidad de Teherán de atacar buques comerciales.

Múltiples explosiones sacudieron en las primeras horas de este lunes (hora local) a las ciudades portuarias de Sirik, Bandar Abbas y Jask , ubicadas en la provincia de Hormozgán , en el sur de Irán , según reportó el medio estatal iraní Press TV.

La autoría de la ofensiva fue reconocida de inmediato: el Comando Central de Estados Unidos confirmó a través de la red social X que lanzó "más ataques contra Irán para seguir deteriorando su habilidad para atacar a marineros civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz ".

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por Press TV en la misma plataforma, uno de los blancos alcanzados fue una torre de telecomunicaciones cercana a Sirik, el mismo punto contra el que ya habían apuntado bombardeos anteriores. Por el momento no se registraron víctimas civiles , según indicó la oficina del gobernador provincial citada por el medio iraní.

La publicación del comando militar estadounidense llegó apenas minutos después de que se escucharan las detonaciones, en un mensaje que ratificó la continuidad de la campaña sobre territorio iraní.

La nueva ofensiva profundiza una escalada que no se detiene: este domingo, Washington y Teherán ya habían intercambiado una serie de ataques vinculados a la navegación por el estrecho, a pesar del memorando de entendimiento que ambos países firmaron a mediados de junio.

Escala la tensión en Ormuz: Irán asegura que cerró el estrecho y el tránsito marítimo se desploma

El conflicto entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este domingo luego de que Teherán asegurara haber cerrado el estrecho de Ormuz, la principal vía de salida del petróleo del Golfo Pérsico. Aunque Washington negó que el paso esté completamente bloqueado, el tráfico marítimo se redujo a niveles mínimos y crece la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial.

Según datos de la firma de seguimiento marítimo MarineTraffic, desde el anuncio iraní solo un reducido grupo de embarcaciones, en su mayoría con bandera de Irán, atravesó el estrecho, por donde habitualmente circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa a nivel global.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que el cierre se produjo tras disparar un tiro de advertencia contra un buque que, según sostuvo, navegaba por una ruta "no autorizada". Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que la ruta sur, próxima a la costa de Omán, continúa habilitada para la navegación en ambos sentidos.

Pese a ello, el tránsito permanece fuertemente restringido. Qatar recomendó suspender temporalmente toda actividad marítima, incluidas embarcaciones recreativas y pesqueras, mientras otros países del Golfo reforzaron las medidas de seguridad.