Falleció Lindsey Graham, el histórico senador republicano aliado de Donald Trump

Con una marcada agenda global, el referente de Carolina del Sur defendió la intervención en Medio Oriente y en el último tiempo exigió un fuerte apoyo económico a Kiev frente a la ofensiva de Moscú.

La política estadounidense sufrió una pérdida de enorme peso. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció este domingo a los 71 años . El anuncio oficial fue realizado por su propio equipo de trabajo, detallando que el deceso se produjo tras una "enfermedad breve y repentina" . Los servicios de emergencias médicas acudieron a su residencia en Capitol Hill tras un reporte de "paro cardíaco" , según se desprendió de un audio policial difundido por la prensa local.

A través de un comunicado en la red social X, sus colaboradores expresaron: "Su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil" .

El impacto llegó rápidamente a las esferas de poder y el propio presidente Donald Trump , de quien Graham terminó siendo un aliado clave, le dedicó unas sentidas palabras en su plataforma Truth Social: "¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que conocí, falleció! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!" .

Nacido políticamente en la Cámara de Representantes en 1994 y consolidado en la Cámara Alta desde 2002 , Graham renovó sucesivamente su banca en 2008, 2014 y 2020, llegando a estar al frente del influyente Comité de Presupuesto . Sin embargo, su vínculo con Trump no siempre fue ameno. Durante las primarias presidenciales de 2016, donde Graham compitió sin éxito, llegó a catalogar públicamente al magnate como un "instigador racial, xenófobo y fanático religioso" .

El momento de mayor quiebre entre ambos se vivió el 6 de enero de 2021, tras la violenta irrupción de militantes trumpistas en el Capitolio . En ese escenario, Graham intentó distanciarse del entonces mandatario ante sus pares en el Congreso con una frase tajante: "Basta ya". A pesar de esa fuerte distancia, con el paso de los meses reacomodó su postura, votó a favor de absolver a Trump en su juicio político y terminó respaldando activamente su campaña para volver a la Casa Blanca.

Falleció el histórico senador republicano aliado de Donald Trump.

De abogado militar a referente de la línea dura internacional

La impronta de Graham estuvo indefectiblemente unida a la geopolítica de mano firme. Su pasado como abogado militar y coronel de la Fuerza Aérea cimentó una filosofía profundamente intervencionista en el exterior. Apoyó la invasión a Irak en 2002 y la permanencia de tropas en Afganistán. Bajo esa misma óptica, fustigó duramente la diplomacia de Barack Obama en Medio Oriente, a quien describió en 2015 como un "débil oponente del mal" debido al pacto nuclear firmado con Irán.

En el último tiempo, se convirtió en una de las voces que más insistió, tanto ante Trump como ante la administración de Joe Biden, para que Estados Unidos continuara enviando financiamiento y armamento militar a Ucrania en su conflicto contra la Federación Rusa.

Asimismo, era considerado un pilar incondicional del Estado de Israel en el Capitolio. Tras conocerse la noticia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lamentó profundamente la pérdida: "Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables. Israel perdió a uno de sus mayores amigos". En la misma línea, el mandatario de esa nación, Isaac Herzog, se manifestó en redes sociales manifestando que "nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles".

Un panorama de incertidumbre en el Senado

La partida de Graham se da en un escenario extremadamente sensible para la bancada republicana en la Cámara Alta. El bloque oficialista ostenta una ajustada ventaja de 53 a 47 escaños, lo que les deja un margen mínimo de error para cualquier votación clave.

Este deceso profundiza la debilidad numérica del partido en el recinto, dado que se suma a la prolongada ausencia del exlíder republicano Mitch McConnell, quien se encuentra internado en un centro de salud desde el mes pasado y no participa de ninguna votación en el Congreso desde el pasado 11 de junio.