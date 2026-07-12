"No estamos jugando como queremos": la autocrítica de los jugadores luego de la clasificación a semifinales + Agregar ámbito en









Tras la victoria por 3-1 ante Suiza, el delantero analizó el juego de la Selección argentina y remarcó los puntos altos y lo que queda por mejorar de cara a los próximos partidos.

Lautaro Martínez selló la victoria ante Suiza por 3-1. @CONMEBOL

Luego de la victoria de la Selección argentina por 3-1 ante Suiza, los jugadores festejaron el triunfo y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 pero todos coincidieron en algo: se sufrió y quedan cosas por mejorar.

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"No estamos jugando como queremos”, declaró Lautaro Martínez que ingresó a los 85 minutos y marcó el tercer gol de la noche. "A veces nos presionan y tenemos que saltar líneas. Movimos la pelota de un lado al otro y conseguimos el gol en el final", analizó el delantero del Inter de Milán.

"Más allá de que ellos se quedaron con uno menos, siempre lo buscamos, estuvimos en partido y no perdimos la paciencia. Al final, después llegaron los goles que sellaron el pase. Hoy era importante repetir las cosas buenas y pulir las cosas malas", analizó el ex Racing y sumó: "No nos vamos a cansar de repetirlo: esta Selección siempre tiene un poquito más”

Julián Álvarez, el héroe en Kansas “La Araña” marcó el segundo gol para Argentina que destrabó el partido, le dio la victoria y se llevó el premio al mejor jugador. “Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, pero sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar”, declaró el cordobés.

El delantero del Atlético de Madrid también habló sobre comentarios que recibió el seleccionado durante la semana. “Siempre se habla mucho, creo que nosotros tenemos que enfocar la energía en nuestro trabajo. El grupo está muy unido, muy fuerte, no podemos prendernos de todas las cosas que se dicen en redes sociales”, concluyó.

Julián Álvarez marcó el gol de la victoria ante Suiza. @CONMEBOL Nicolás Tagliafico afirmó que se normalizó el gran nivel de la Selección Argentina "Muchas veces no se dimensiona, normalizamos estas cosas de ganar y jugar bien", analizó el lateral izquierdo. Además, agregó: "Estamos hace cuatro o cinco años compitiendo con hambre y buscando lo mejor para Argentina. Hoy estamos entre los cuatro mejores y es una satisfacción enorme y un orgullo por el grupo” Por último, el jugador del Olympique de Lyon sostuvo: “A veces, hay que aceptar lo que sucede. Pero el objetivo es ganar. Generar chances de gol. El fútbol está cada día más parejo. El que se viene va a ser más duro también. Pero es un Mundial”.