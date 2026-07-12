SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
12 de julio 2026 - 08:39

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 12 de julio en el Mundial 2026

La Selección dejó atrás a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

La Selección dejó atrás a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

Por @Argentina

La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el alargue tras igualar 1-1 en los 90 minutos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. El miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

La Selección argentina venció 3-1 a Suiza en el alargue y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo, pero Dan Ndoye igualó en el complemento y llevó la definición al tiempo suplementario.

En el tiempo extra, el equipo de Lionel Scaloni encontró la diferencia gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que aseguraron el pase a las semifinales. Suiza terminó el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Breel Embolo, sancionado por simular una infracción de Leandro Paredes.

Con este triunfo, la Albiceleste enfrentará el próximo miércoles a Inglaterra en Atlanta en busca de un lugar en la final del Mundial 2026. Lionel Messi no pudo convertir y cortó su racha de partidos consecutivos marcando, aunque fue una de las figuras del equipo durante la clasificación.

Lionel Messi buscará ampliar sus números ante Inglaterra y acercarse al "récord imposible"

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

El capitán de la Scaloneta Lionel Messi encarará el partido de semifinales contra Inglaterra a las 16hs con varios registros deportivos, pero con la chance de perseguir el récord de 13 tantos en una misma Copa del Mundo, cifra que hasta el momento le pertenece al francés Just Fontaine desde hace 68 años. El rosarino se enfrentará por primera vez a los británicos de manera oficial con la selección mayor.

Messi llegará al encuentro del próximo miércoles con 8 goles en su cuenta personal en el Mundial 2026. Está cabeza a cabeza con el francés Kylian Mbappé (8) en la pelea por la Bota de Oro.

Leé la nota completa

Argentina sufrió, reaccionó en el alargue y eliminó a Suiza para avanzar a semifinales

La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni había comenzado en ventaja gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el primer tiempo, pero Dan Ndoye empató en el complemento y llevó la definición al alargue. En el tramo decisivo aparecieron Julián Álvarez, a los 112 minutos, y Lautaro Martínez, a los 121, para sellar la clasificación albiceleste en Kansas City.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias