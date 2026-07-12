Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 12 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina venció 3-1 a Suiza en el alargue y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo, pero Dan Ndoye igualó en el complemento y llevó la definición al tiempo suplementario.
Lionel Messi buscará ampliar sus números ante Inglaterra y acercarse al "récord imposible"
El capitán de la Scaloneta Lionel Messi encarará el partido de semifinales contra Inglaterra a las 16hs con varios registros deportivos, pero con la chance de perseguir el récord de 13 tantos en una misma Copa del Mundo, cifra que hasta el momento le pertenece al francés Just Fontaine desde hace 68 años. El rosarino se enfrentará por primera vez a los británicos de manera oficial con la selección mayor.
Messi llegará al encuentro del próximo miércoles con 8 goles en su cuenta personal en el Mundial 2026. Está cabeza a cabeza con el francés Kylian Mbappé (8) en la pelea por la Bota de Oro.