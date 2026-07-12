Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 12 de julio en el Mundial 2026

Lionel Messi buscará ampliar sus números ante Inglaterra y acercarse al "récord imposible"

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

El capitán de la Scaloneta Lionel Messi encarará el partido de semifinales contra Inglaterra a las 16hs con varios registros deportivos, pero con la chance de perseguir el récord de 13 tantos en una misma Copa del Mundo, cifra que hasta el momento le pertenece al francés Just Fontaine desde hace 68 años. El rosarino se enfrentará por primera vez a los británicos de manera oficial con la selección mayor.

Messi llegará al encuentro del próximo miércoles con 8 goles en su cuenta personal en el Mundial 2026. Está cabeza a cabeza con el francés Kylian Mbappé (8) en la pelea por la Bota de Oro.

Leé la nota completa