Con la reforma del BCRA como eje, el Gobierno arranca una semana clave para La Libertad Avanza

Agenda económica, medidas financieras, armado territorial en la Ciudad de Buenos Aires y rosca política con los gobernadores. En medio del frenesí por el Mundial 2026 , la Casa Rosada desplegará un cargado cronograma de actividades que tendrá a Javier Milei como protagonista de una cumbre con legisladores nacionales para blindar la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Este lunes a las 11, Diego Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi tras el encuentro del Presidente con 13 mandatarios provinciales en la vigilia por el Dia de la Independencia en Tucumán. El encuentro llega en un contexto particular para la relación entre la Nación y las provincias: en los últimos meses, se registró una caída sostenida de la coparticipación federal, que en el arranque de 2026 acumuló una baja interanual de más del 7% respecto del año anterior.

Poggi emerge como uno de los gobernadores aliados de La Libertad Avanza y no sería el único que pase por Casa Rosada esta semana. También se está por cerrar un encuentro con otros mandatarios cercanos a Javier Milei como el peronista de Catamarca, Raul Jalil, y el santacruceño Claudio Vidal. En el caso de San Luis, el gobierno nacional intentará reencauzar el vínculo político luego de que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, saliera a desmentir públicamente la existencia de un acuerdo electoral entre Poggi y la Casa Rosada al advertir que La Libertad Avanza tendrá candidatos propios en la provincia y no necesita al gobernador puntano de cara a 2027.

La reunión con Santilli, entonces, funciona también como gesto de contención de cara al apoyo de los gobernadores aliados que LLA necesita en el Congreso para aprobar la agenda de reformas que comenzará a tratar luego del Mundial, incluida la reforma política que contempla la posible eliminación de las PASO , asi como la modificación de la ley de inocencia fiscal y el Súper RIGI .

También este lunes, pero a las 15:00, J avier Milei encabezará un encuentro con los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , otro de los proyectos clave que el oficialismo enviará al Congreso. La iniciativa, que el equipo económico viene trabajando junto a Santiago Bausili y Federico Sturzenegger, plantea un cambios como la intención de prohibirle al BCRA financiar el déficit fiscal del Tesoro, proteger la estabilidad de sus directivos frente a remociones discrecionales y restringir la distribución de dividendos de la entidad mientras la inflación no sea negativa, además de avanzar contra las llamadas letras intransferibles.

Milei ya adelantó que el anteproyecto se encuentra en su etapa final de elaboración y que el Gobierno preve enviarlo al Congreso en las próximas semanas. La reforma no es un capítulo aislado: en el oficialismo la ligan a otros dos proyectos que también negocia el bloque, la ley de Mercado de Capitales y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, en un combo que el propio Presidente describió como parte de las "bases para la nueva era dorada" económica.

La mesa de La Libertad Avanza

El martes será el turno de la mesa política que intentará retomar su ritmo habitual de encuentros tras la eyección de Manuel Adorni de su cargo en medio de múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito. Karina Milei viene concentrando cada vez más el manejo de la agenda política en este espacio, a partir de la designación de Santilli como nuevo jefe de gabinete y con la continuidad de Martin y Eduardo "Lule" Menem. Sin embargo, Santiago Caputo gana terreno en especial a partir de la aceptación en el karinismo de la doctrina de no intervención en las provincias para no complicar la reelección de los gobernadores a cambio de apoyo legislativo en el Congreso, con el principal objetivo de acitara la agenda de reformas que blinden la gobernabilidad de Milei camino a su reelección.

En el temario de la mesa política de este martes aparecen, además de la reforma del BCRA, los otros dos grandes proyectos que la secretaria general de la presidencia anticipó ante los legisladores libertarios: la reforma política -que elimina las PASO obligatorias e incorpora la Ficha Limpia- y los cambios en el régimen de Zona Fría e Inocencia Fiscal. Además, a las 11:00, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezará su conferencia de prensa habitual, que desde su llegada al cargo viene funcionando como termómetro de las definiciones oficiales sobre la agenda económica y legislativa de la semana.

El miércoles, por el partido de la Selección argentina por semifinales ante Inglaterra, la gestión estará prácticamente paralizada. Pero el jueves, Karina Milei recibirá en Casa Rosada a legisladores de LLA de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, en un movimiento que confirma que el ordenamiento territorial y partidario del oficialismo de cara a la confección de las boletas para 2027 sigue a su cargo. En el caso porteño, la convocatoria, encabezada por la presidenta de la bancada libertaria en la Legislatura, Pilar Ramírez, tiene un dato político saliente: la posible exclusión de Patricia Bullrich, quien pese a ser jefa del bloque de senadores nacionales y una de las principales referentes en CABA podría quedarse fuera del encuentro.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio

El objetivo del cónclave es hacer un balance del año legislativo y empezar a diagramar la estrategia electoral de cara al mediano plazo, en un escenario condicionado además por la recomposición del vínculo entre Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que alimenta las especulaciones sobre un eventual acuerdo con el PRO en la Ciudad. En paralelo, sobre la provincia de Buenos Aires, el karinismo eligió una estrategia más cautelosa: la Casa Rosada, que tiene a Santilli como su principal apuesta electoral en la pelea por la gobernación, avisó a sus armadores que analizará distrito por distrito antes de sellar acuerdos electorales, sin regalar de manera anticipada listas ni espacios a los aliados.

En la noche, del jueves, Milei participará de los festejos por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la institución económica más antigua del país, fundada en 1854. Un escenario para que el Presidente vuelva a dirigírsela circulo rojo y al mercado financiero, con el objetivo de reivindicar el rumbo de su programa económico. En el actual contexto, con la reforma del BCRA todavía sin texto definitivo y bajo seguimiento cercano del FMI, la city volverá a estar atenta a cualquier señal sobre política monetaria y esquema cambiario que el Presidente deje en su discurso.