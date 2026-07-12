Argentina vs Inglaterra en mundiales: de Antonio Rattín y los goles de Diego Maradona al último cruce hace 24 años

El seleccionado argentino volverá a enfrentarse a los ingleses en un duelo decisivo de la Copa del Mundo. Uno por uno, todos los antecedentes.

Diego Maradona frente a Inglaterra en 1986 anotó dos de los goles más recordados de la historia de los mundiales.

La Selección argentina le ganó este sábado a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 . Del otro lado espera Inglaterra, un rival al que se enfrentó en cinco ocasiones en la Copa del Mundo, con el recordado cruce en México '86, con Diego Maradona como protagonista, en la retina de los argentinos.

El duelo del próximo miércoles 15 de julio a las 16hs en el Estadio Atlanta será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en el torneo más importante del mundo y el primero en 24 años.

El primer partido tuvo lugar en la edición de Chile 1962. Allí, la Selección argentina, dirigida por Juan Carlos "El Toto" Lorenzo cayó 3 a 1 ante los ingleses en la fase de grupos. El equipo terminaría tercero en su zona y no lograría acceder a la fase de mata-mata.

Cuatro años después, en 1966, se volverían a ver las caras, esta vez en una cita mundialista que tenía a los británicos como organizadores y anfitriones. En aquella ocasión, la "Albiceleste" cayó por 1 a 0 en un muy polémico encuentro de cuartos de final.

Esto se debe al episodio que protagonizó el recientemente fallecido Antonio Rattín. Como capitán de la Selección argentina, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas.

Tras la decisión arbitral, abandonó el campo luego de protestar, se sentó durante unos minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II y, antes de retirarse, estrujó un banderín con la bandera británica.

La Selección argentina se pudo tomar revancha recién 20 años después. En los cuartos de final de México 1986, la selección capitaneada por Diego Armando Maradona, se pudo imponer por 2-1 gracias al doblete del "10", quien brilló con los goles recordados como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Los de Carlos Bilardo se quedarían con la copa tras vencer en la final por 3 a 2 a Alemania.

El siguiente cruce entre ambos combinados se dio en los octavos de final de Francia 1998. El combinado dirigido por Daniel Passarella llegó al partido tras clasificar primera en el grupo luego de imponerse 1 a 0 a Japón, 5 a 0 a Jamaica y 1 a 0 a Croacia.

Frente a los británicos se dio un duelo de alta intensidad. Argentina arrancó arriba con un gol de penal de Gabriel Batistuta a los 7 minutos. Lo empató Alan Shearer a los 11' por la misma vía. Michael Owen puso en ventaja a los ingleses a los 17' y lo empató Javier Zanetti a los 45' tras una jugada preparada. El encuentro fue a los penales, donde Carlos "Lechuga" Roa fue figura y dio el pase a los argentinos a los cuartos.

El último antecedente no es para nada grato. Hace 24 años, en Corea-Japón 2002, los dirigidos por Marcelo Bielsa llegaban al Mundial como uno de los favoritos tras ganar las eliminatorias sin problemas.

En el primer encuentro de grupos, Argentina le ganó 1 a 0 a Nigeria con gol de Batistuta. Sin embargo, en el segundo partido se enfrentaron a Inglaterra, en un duelo que terminaría con derrota por 1 a 0 con gol de David Beckham de penal. Argentina se terminarían despidiendo en la fase de grupos al empatar 1 a 1 con Suecia en el tercer partido.

Uno por uno, los partidos entre Argentina e Inglaterra en mundiales

Chile 1962: Argentina 1 - 3 Inglaterra (fase de grupos)

Inglaterra 1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra (cuartos de final)

México 1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra (cuartos de final)

Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)2 Inglaterra (octavos de final)

Corea-Japón 2002: Argentina 0 - 1 Inglaterra (fase de grupos)

Argentina vs Inglaterra por semifinales del Mundial 2026: horario, TV y dónde se juega

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se volverán a cruzar, esta vez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final, donde se medirá con el ganador del partido entre Francia y España.

Día: 15 de julio

Horario: 16hs

Estadio: Atlanta