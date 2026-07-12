La inflación de Argentina y EEUU marcará el pulso de una semana clave para los mercados

El mercado seguirá de cerca el IPC de junio en Argentina y Estados Unidos, el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, el inicio de la temporada de balances de los grandes bancos y el dato de crecimiento de China. A nivel local también habrá licitación del Tesoro, resultado fiscal e indicadores de actividad.

Qué expectativas hay sobre las tasas de EEUU y el dato de inflación en Argentina.

Los mercados afrontarán una semana cargada de definiciones económicas y financieras que podrían marcar el rumbo de los activos durante las próximas semanas. La atención estará concentrada en la publicación de la inflación de junio tanto en Argentina como en Estados Unidos, el testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, el dato de crecimiento de China y el inicio de la temporada de balances de las principales compañías de Wall Street.

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En el mercado local, los inversores seguirán además una serie de indicadores vinculados a la actividad, los precios mayoristas, el resultado fiscal y la primera licitación del Tesoro de julio, en un contexto en el que la desaceleración de la inflación volvió a fortalecer las expectativas sobre la economía argentina.

La agenda internacional comenzará el martes con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de Estados Unidos, uno de los datos más esperados por el mercado.

La cifra será determinante para evaluar si las presiones inflacionarias continúan moderándose o si persisten los obstáculos para una futura baja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Ese mismo día, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, presentará su informe semestral sobre política monetaria ante la Cámara de Representantes. Los inversores buscarán señales sobre la evolución de la inflación, el crecimiento económico y el futuro de las tasas.

La agenda internacional comenzará el martes con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de Estados Unidos

La agenda económica de la semana

Lunes 13 de julio

- Intervenciones de la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y del gobernador Christopher Waller.

Martes de 14 de junio

- INDEC da a conocer la inflación de junio.

- INDEC da a conocer la Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) de junio.

- Balanza comercial junio China.

- Producción industrial mayo Japón.

- IPC junio Estados Unidos.

- Comparecencia semestral del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante la Cámara de Representantes.

- Intervenciones de Michael Barr, Lisa Cook y Michelle Bowman en la Conferencia sobre Inclusión Financiera de la Reserva Federal.

- Resultados JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup.

Miércoles 15 de julio

- INDEC publicará Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) de mayo

- El Tesoro llevará a cabo la primera licitación de julio.

- PBI segundo trimestre China.

- Ventas minoristas China.

- Tasa de desempleo China.

- IPC final junio España.

- Producción industrial mayo eurozona.

- Índice de precios de producción (IPP) junio EEUU.

- Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU.

- Comparecencia semestral de Kevin Warsh ante el Senado.

- Discurso de Lisa Cook.

- Publicación del Libro Beige de la Reserva Federal.

-Resultados ASML, Johnson & Johnson, Morgan Stanley y BlackRock.

Jueves 16 de julio

- Se conocerá la Cuenta de Generación del ingreso e insumo de mano de obra de primer trimestre de 2026.

- El Ministerio de Economía publicará el resultado fiscal de junio.

- PBI mensual Reino Unido.

- Producción industrial mayo Reino Unido.

- Balanza comercial mayo Reino Unido.

- Balanza comercial e IPC Italia.

- Balanza comercial mayo eurozona.

- Ventas minoristas junio Estados Unidos.

- Solicitudes semanales de subsidio por desempleo Estados Unidos.

- Índice manufacturero julio Fed de Filadelfia.

- Ventas de viviendas pendientes junio Estados Unidos.

- Discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson.

- Resultados Netflix.

Viernes 17 de julio

- Se informará sobre el Sistema de Índices de precios mayoristas (SIPM) de junio.

- Balanza por cuenta corriente mayo eurozona.

- IPC final junio eurozona.

- Producción industrial y utilización de la capacidad productiva junio Estados Unidos.

- Viviendas iniciadas y licencias de construcción junio Estados Unidos.

- Índice de precios de importación junio Estados Unidos.

- Confianza del consumidor julio preliminar Universidad de Michigan.