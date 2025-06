Donald Trump arremetió contra Jerome Powell: "Quizá debería ir yo a la Fed"

En detalle, Trump cruzó al funcionario de la Fed bromeó: "¿Se me permite nombrarme a mí mismo en la Fed? Haría un trabajo mucho mejor que esta gente".

No es la primera vez que ambos mantienen un cruce público. Sin embargo, Trump aseguró que no despediría a Powell antes de que se termine su mandato en mayo de 2026. Sin embargo, esto no impidió que esgrima fuertes críticas contra el titular de la Fed.