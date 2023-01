José Mujica prepara un plan para la integración de América Latina: en qué consiste y cuáles son sus objetivos

"No es un proyecto; lo que nos interesa es poner en la agenda una política de integración a largo plazo", explicó en declaraciones radiales Mujica, que advirtió que "si la gente no hace carne, si esto no tiene masa atrás, jamás nos vamos a integrar".

El exmandatario detalló que se reunirá en febrero con "un puñado de amigos" para darle forma a un documento con algunas ideas centrales.

Hace semanas, en una entrevista con el semanario Búsqueda, Mujica había adelantado algo de su plan.

ALBERTO FERNANDEZ Y PEPE MUJICA.jpeg Presidencia de la Nación

"La idea es presentarles a todos los presidentes latinoamericanos esa propuesta concreta por escrito, elaborada por representantes de todos los países posibles, y que ellos tomen lo que quieran y lo demás lo dejen de lado o lo posterguen para cuando quieran", dijo entonces.

En el paquete a discutir, el dirigente incluye la creación de un himno y una bandera y el establecimiento de una fecha de integración latinoamericana que represente a los países de la región.

Para Mujica, se trata de "la única forma que habrá en el futuro de negociar con los grandes intereses económicos globales, algo que ya tiene muy instalado la Unión Europea y en lo que comienza a trabajar el continente africano".

El expresidente consideró que "para defender lo que queda de soberanía es necesario juntar intereses en una política de largo plazo y sacar conclusiones de los fracasos que hemos tenido, porque en definitiva los fenómenos de integración fueron inquietudes políticas de políticos, de intelectuales, pero no tuvieron pueblo, no han hecho carne en nuestros pueblos".

Según dijo, la forma de empezar a llegarle a los pueblos es con "cosas pequeñas pero sistemáticas, que nos favorezcan, y que vayan acompasando la idea de crear una cultura, para después dar los paso más complejos".

"Se juntan los gobernantes a decir 'necesitamos una moneda común'... Y eso es lo más difícil", aseveró.

El sitio En Perspectiva, citado por la agencia Prensa Latina, refirió que el plan ya fue conversado con los mandatarios de la Argentina, Brasil y Chile, con los que se reunió en las últimas dos semanas.

La idea promueve además la libre circulación ciudadana sin pasaporte por Latinoamérica, la autorización a profesionales a ejercer en la región sin reválida de título e iniciativas de coordinación científica.

"El problema es que los propios latinoamericanos no tenemos conciencia de lo que somos y lo que podemos jugar. Por eso estamos como una hoja al viento. El mundo nos precisa pero no nos van a reconocer si no somos capaces de hacernos reconocer", abundó.

Mujica remarcó que, mientras tanto, él intentará ayudar al país en todo lo que pueda, incluyendo mediar entre las intenciones aperturistas del presidente Luis Lacalle Pou y las posturas más cerradas, como la del presidente argentino Alberto Fernández.

"Si el presidente necesita para algo a este viejo, no tiene que hacer otra cosa que levantar el teléfono y llamarlo. Punto", subrayó y agregó: "No soy mago, pero lo que sea para tratar de ayudar al país lo voy a hacer siempre".