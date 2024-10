La exótica región de EEUU que contrata extranjeros y paga u$s27.000 por cuatro meses de trabajo

Igualmente, se advierte que es un trabajo duro, monótono, con algunas jornadas que pueden prolongarse a más de 18 horas. Asimismo, el pueblo no tiene muchas más opciones que el trabajo, ya que para el ocio no hay casi nada, ni siquiera cines o teatros.

Luego de sacarlos del agua, los pescados deben limpiarse y llegar impecables al otro extremo de la cinta para que otros trabajadores los pesen y envasen. Es decir, las tareas van más allá de tirar la caña.

Por qué prefieren trabajar en Cordova

Siendo la mayoría de sus trabajadores oriundos de México, los dólares que recaudan pueden valerles hasta el doble en su país. Es que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a un hogar mexicano ingresa un promedio de US$16.000 por año.

Ahí pude verse la diferencia, ya que en menos de medio año, el trabajador que se dedique a la pesca en Cordova, gana u$s11.000 más. Esto define las preferencias por ejercer esta labor aunque tengan que salir de su país.

Las definiciones del alcalde

Hasta el propio alcalde de la ciudad, David Allison, sabe de la vitalidad de los extranjeros en su ciudad, ya que se calcula que un 50% de los hogares dependen de la pesca.

“El pescado no se procesa si no hay manos que lo hagan y si no fuera por esta actividad sería probablemente una ciudad fantasma”, afirma Allison.

Luego, marcando su postura en épocas electorales, explaya: "La población local de apenas 2.600 habitantes se triplica en verano con la llegada de los extranjeros, pero nunca hubo problemas de convivencia. Generalmente vienen con sus papeles en regla, trabajan durante la temporada y así apoyan a sus familias”.

Por otro lado, según la Universidad de Alaska-Fairbanks, la industria produce 2268 toneladas de pescado por año, más de la mitad del total de Estados Unidos, y es la que más empleos genera en todo el estado. Por ende, no es algo que sea de importancia únicamente para Cordova.