La familia real qatarí le regaló un Boeing 747-8 a Donald Trump y desató la polémica en EEUU

El gobierno de los Estados Unidos recibió como regalo de la familia real qatarí un avión Boeing 747-8 y, si bien todavía no lo ha aceptado, todo parece indicar que Donald Trump habría dado el visto bueno para recibir la aeronave que sería equipada para servir como el avión presidencial Air Force One.

A través de un publicación en su red social Truth Social el republicano confirmó la noticia: "Así que el hecho de que el Departamento de Defensa está recibiendo un REGALO, GRATIS, de un avión 747 para reemplazar el Air Force One, de 40 años de edad, temporalmente, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que pagamos MUCHOS DÓLARES por el avión".

Boeing 747-8.avif El Boeing 747-8 que la familia real qatarí regalaría al gobierno de los Estados Unidos.

Las críticas de los sectores opositores radican en que aceptar dicho regalo por parte de Qatar sería poco ético y probablemente inconstitucional.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se expresó al respecto y escribió en X: "Nada dice ‘Estados Unidos Primero’ como un Air Force One cortesía de Qatar. No es sólo soborno, es influencia extranjera premium con espacio extra para las piernas".

Por su parte, la vocera Leavitt manifestó en un comunicado: "Cualquier regalo dado por un país extranjero siempre se acepta en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables. El gobierno del presidente Trump está comprometido con la total transparencia".

A su vez, el vocero qatarí, Ali al-Ansari, comunicó a The New York Times que el regalo aún estaba bajo consideración y que "no se había tomado ninguna decisión" al respecto.

El regalo al presidente Trump se daría en el marco de la gira del presidente estadounidense en Medio Oriente esta semana.

Según ABC, la gestión republicana considera que la transacción no viola las leyes anticorrupción ni la Constitución, que impiden a un funcionario estadounidense aceptar regalos "de un rey, un príncipe o un estado extranjero".

Donald Trump llegó a Arabia Saudita con el objetivo de impulsar acuerdos comerciales

Donald Trump dio inicio a su gira por tres naciones del Golfo tras arribar, este martes, a Arabia Saudita. El líder estadounidense estará enfocado en el cierre de acuerdos comerciales multimillonarios, a la par que buscará abordar asuntos de la región, tales como el diálogo nuclear con Irán, el libre transito de mercancías por el mar Rojo o la situación actual de la guerra en Gaza.

En detalle, el mandatario estadounidense visitará Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Tras su llegada, Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se dirigieron a a la Corte Real Saudita en Riad donde mantuvieron un encuentro inicial.

En la primera parada de su gira, Trump fue recibido por la familia real - encabezada por Mohammed bin Salman - y se espera que inaugure un foro de inversiones entre ambos países. “Realmente creo que nos caemos muy bien”, dijo a su llegada Trump sobre el príncipe heredero además de destacar la “tremenda relación” existente entre ambos.

Además, el mandatario estadounidense también elogió la inversión saudita en su país, a la que calificó de generadora de una “una enorme cantidad de empleos”.