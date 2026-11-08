Lula ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal y buscó llevar tranquilidad a los mercados + Agregar ámbito en









El presidente de Brasil reafirmó que mantendrá el orden en las cuentas públicas durante su próximo mandato, aunque no anunció medidas concretas de ajuste. También planteó elevar la inversión por encima del 20% del PBI.

Lula ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal y buscó llevar tranquilidad a los mercados. @lulaoficial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal de cara a su próximo mandato, que comenzará el 5 de enero de 2027, aunque evitó anunciar medidas concretas para reducir el gasto público o contener el crecimiento de la deuda. El mensaje, difundido este domingo por la noche, buscó transmitir previsibilidad al mercado financiero, luego de la reacción negativa de los inversores ante su victoria electoral.

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"Reafirmo mi compromiso con la responsabilidad fiscal para hacer viables políticas sociales sostenibles y la tan necesaria ampliación de la inversión. Todo este esfuerzo se llevará a cabo respetando las reglas fiscales", sostuvo el mandatario en un video de casi ocho minutos.

En sus últimas intervenciones públicas, Lula había insistido en que su próximo Gobierno mantendrá la seriedad fiscal y el orden de las cuentas públicas. Sin embargo, sus declaraciones no estuvieron acompañadas de precisiones sobre eventuales medidas económicas, en un contexto de preocupación por la trayectoria de la deuda y el nivel de las tasas de interés.

El presidente de Brasil reafirmó que mantendrá el orden en las cuentas públicas durante su próximo mandato, aunque no anunció medidas concretas de ajuste. Valor Económico Lula apunta a elevar la inversión y reducir las tasas de interés Durante su mensaje, el presidente brasileño reconoció que la evolución de la deuda pública y las elevadas tasas de interés representan motivos de preocupación. En ese escenario, señaló que uno de los principales objetivos de su próxima gestión será llevar la inversión del país por encima del 20% del PBI, en alianza con el sector privado.

Para alcanzar esa meta, aseguró que buscará generar condiciones para reducir las tasas de interés, actualmente en el 13,75% anual. La política monetaria enfrenta presiones vinculadas al contexto geopolítico y a la inflación brasileña, que se ubicó en el 4,58% interanual, por encima del techo de la meta oficial del 4,5%.

A pesar de las señales dirigidas a los inversores, Lula ratificó que cumplirá sus principales promesas de campaña, que implicarán un esfuerzo para las cuentas públicas. Entre ellas mencionó la eliminación de impuestos a los alimentos de la canasta básica, la compra estatal de deudas bancarias de las familias y la condonación de pasivos para microemprendedores individuales. Lula pidió reformas políticas y judiciales En otro tramo de su discurso, el mandatario planteó la necesidad de avanzar con una reforma política y del Poder Judicial para recuperar la credibilidad de los tribunales brasileños. En ese sentido, reclamó magistrados "imparciales, éticos, y libres de conflictos de intereses y proyectos de enriquecimiento" personal. El planteo tomó relevancia luego de que la Corte Suprema quedara envuelta en un escándalo por los presuntos vínculos de algunos de sus integrantes con un banquero detenido preventivamente bajo sospecha de corrupción. Por último, Lula agradeció el respaldo de los más de 64 millones de votantes que le permitieron alcanzar un histórico triunfo electoral y volver a la Presidencia para un cuarto mandato no consecutivo. "Jamás abandoné mi país. Brasil no es lugar para quien huye de sus responsabilidades", afirmó en una referencia a su adversario electoral, Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos tras la derrota y se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades.

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