"Lo evaluará": Adrián Ravier habló de la presencia de Javier Milei en la asunción de Lula da Silva en Brasil

El mandatario brasileño tendrá su ceremonia de asunción el próximo 5 de enero de 2027. En medio de las tensiones diplomáticas, el Gobierno no felicitó a Lula por su victoria y se abstuvo de dar mayores detalles sobre la fuga de Flávio Bolsonaro a EEUU tras la derrota en el balotaje.

En medio de las tensiones diplomáticas con Brasil, el Gobierno argentino aseguró que las diferencias ideológicas entre Javier Milei y el mandatario electo de Brasil no modificarán la relación diplomática entre ambos países . Al ser consultado sobre una posible invitación a la asunción de Lula da Silva, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que "en caso de recibir esta invitación formal, el Presidente la evaluará".

“Hay una muy buena relación entre estos dos pueblos hermanos que comercian históricamente , que siguen comerciando, que siguen trabajando”, detalló sobre el estado actual de las relaciones entre ambos países. En ese sentido, remarcó que la relación entre Argentina y Brasil tiene una dimensión económica y comercial que trasciende las diferencias políticas entre sus gobiernos. Cabe destacar que el Gobierno no felicitó a Lula tras su victoria sobre Flávio Bolsonaro.

“Decimos que las relaciones diplomáticas no van a modificarse producto de alguna diferencia ideológica que haya entre los dos mandatarios”, reafirmó Ravier. De esta manera, desde Casa Rosada evitaron dar una respuesta sobre la posible presencia de Milei y buscaron remarcar que el resultado electoral en Brasil no alterará los canales institucionales ni el intercambio entre los dos países .

Ravier también evitó anticipar si el mandatario participará de una próxima actividad del Mercosur. “No tengo información ahora para responder a eso. En cuanto tengamos información de la agenda del Presidente, en relación a cualquier invitación o evento, lo informaremos”, concluyó.

La semana pasada, el gobierno de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés , para pedir explicaciones sobre la presunta participación de la administración de Milei en la salida del senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos . La reunión diplomática se realizó un día después de que el legislador abandonara Brasil y atravesara territorio argentino y ecuatoriano rumbo a Miami.

Archivo. La relación entre Argentina y Brasil afronta el momento de mayor tensión de su historia. O Globo

El encuentro tuvo lugar el jueves 29 de octubre en la sede de la misión diplomática brasileña y se extendió apenas unos minutos. Participaron João Marcelo Galvão de Queiroz, embajador a cargo del Departamento de Mercosur de Itamaraty, y Cortés, máxima autoridad argentina en Brasilia. La convocatoria y los detalles del itinerario de Bolsonaro fueron publicados inicialmente por UOL y luego confirmados por Metrópoles y CNN Brasil.

Según fuentes diplomáticas, el objetivo de la reunión no fue transmitir una reprimenda ni manifestar el rechazo de Brasil a la salida del senador. La intención, indicaron, fue obtener información sobre lo ocurrido y determinar si hubo funcionarios de la Casa Rosada involucrados en la operación.

La convocatoria se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales, que en los últimos meses derivó en la salida de los embajadores de ambos países de sus respectivas sedes diplomáticas. Cortés asumió la conducción de la embajada argentina en agosto, después de que Daniel Raimondi dejara Brasil.

La salida de Raimondi se produjo luego de que Itamaraty resolviera reducir el nivel de las relaciones diplomáticas a la categoría de encargados de negocios. La decisión respondió a los ataques de Milei contra el presidente brasileño, a quien calificó de "ladrón", durante un acto en Brasil en el que respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro antes de las elecciones.

El rol argentino en la fuga de Flávio Bolsonaro

En otro pasaje de la habitual conferencia de prensa, Ravier evitó dar precisiones sobre la participación de funcionarios argentinos en la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil. El pasado miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones difundió por la madrugada un comunicado oficial en el que confirmó que el líder del Partido Liberal ingresó a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre junto a su esposa y sus dos hijas, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

"La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", señaló el comunicado, luego de que durante la mañana del martes hubiera informado que no tenía registrada la entrada del dirigente brasileño.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

"En relación a Bolsonaro y su salida de Brasil, por supuesto habrá alguna preocupación sobre cómo salió de Brasil si es que no podía hacerlo. Es una pregunta para la aduana del lado brasileño. Por lo pronto, en cuanto al ingreso a la Argentina, él ingresó con los papeles en regla", detalló Ravier. En ese sentido, remarcó que "la aduana argentina hizo todo lo que podía hacer con una persona que entró con su pasaporte a la Argentina".

"Nosotros no tenemos mucho más para decir al respecto y el tema para nosotros está terminado. Es decir, no hubo un pedido de captura internacional y no hubo ninguna irregularidad de parte del gobierno argentino frente a Bolsonaro, su ingreso a la Argentina y su viaje a Estados Unidos con escala en Ecuador. No había ninguna información pedido de captura internacional", sentenció sobre el tema.